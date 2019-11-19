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РИА Новости

В Южной Корее один человек погиб и 11 пропали после пожара на шхуне

09:14 19.11.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Возгорание произошло на южнокорейской рыболовецкой шхуне в районе острова Чеджу, 1 человек погиб, еще 11 числятся пропавшими, сообщила местная береговая охрана.
Пожар вспыхнул на 29-тонном рыболовецком судне около 07:09 (01.09 мск) в водах недалеко от острова Чеджу.
По данным береговой охраны, на шхуне находились 12 человек, шесть южнокорейских граждан и шесть вьетнамцев. Спасатели на данный момент смогли найти и вытащить из воды лишь одного человека. На 60-летнем корейце не было спасательного жилета. Его доставили по воздуху в больницу на острове, где констатировали смерть.
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Операция продолжается, в ней участвуют спасатели и спецназ, на место происшествия выслали военный корабль, корабли спасателей, гражданские шхуны и вертолеты.
Как сообщила пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Ко Мин Чжон, президент поручил местным властям мобилизовать все возможные средства для поисков.
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Южная КореяЧеджуВ мире
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