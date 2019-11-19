В Южной Корее один человек погиб и 11 пропали после пожара на шхуне

По данным береговой охраны, на шхуне находились 12 человек, шесть южнокорейских граждан и шесть вьетнамцев. Спасатели на данный момент смогли найти и вытащить из воды лишь одного человека. На 60-летнем корейце не было спасательного жилета. Его доставили по воздуху в больницу на острове, где констатировали смерть.