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РИА Новости

Ученые нашли способ вывести работу нанопринтеров на новый уровень

09:17 19.11.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории
© Depositphotos / Syda_Productions
КАЛИНИНГРАД, 19 ноя - РИА Новости. Российские ученые, среди которых представитель Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Анатолий Снигирев, разработали новый метод исследования, позволяющий увидеть внутреннюю структуру тех материалов, которые невозможно рассмотреть с помощью обыкновенного рентгена - например, наноматериалов, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского вуза.
"В последние годы многие, порой очень сложные вещи создаются с помощью 3D-принтеров, даже дома уже начали "штамповать". Но сейчас стоит вопрос о том, чтобы печатать не только однородные материалы, но и наноматериалы, вещества со сложной структурой. И здесь особое значение приобретают неразрушающие методы контроля. Предложенный нами метод позволяет увидеть четкую картину, вовремя заметить дефекты и внести изменения в технологию", - сказал Снигирев, слова которого приводит пресс-служба.
По словам ученого, директора международного научно-исследовательского центра "Когерентная рентгеновская оптика" БФУ имени Канта, сегодня такого рода материалы создаются практически вслепую. Производители не могут четко увидеть конечный результат.
По мнению Снигирева, область применения самоорганизующихся структур очень широка. В частности, предполагается, что выращенные человеком фотонные кристаллы, придя на смену кремнию, совершат революцию в электронике, сделав разнообразные оптоэлектронные приборы и компьютеры, во много раз быстрее и мощнее.
Лаборатория новых магнитных материалов БФУ им. И. Канта
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Наномагнитный прорыв: что ждать от науки в ближайшем будущем
Предложенный учеными метод исследования самоорганизующихся материалов с помощью специальной рентгеновской линзы и синхротрона (ускорителя частиц) третьего поколения может быть полезен и биологам, которые изучают строение тканей живых организмов, например, кораллов или панцирей насекомых.
В БФУ отметили, что результаты исследований опубликованы недавно в научном издании Journal of Applied Crystallography.
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