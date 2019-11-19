Ученые нашли способ вывести работу нанопринтеров на новый уровень

"В последние годы многие, порой очень сложные вещи создаются с помощью 3D-принтеров, даже дома уже начали "штамповать". Но сейчас стоит вопрос о том, чтобы печатать не только однородные материалы, но и наноматериалы, вещества со сложной структурой. И здесь особое значение приобретают неразрушающие методы контроля. Предложенный нами метод позволяет увидеть четкую картину, вовремя заметить дефекты и внести изменения в технологию", - сказал Снигирев, слова которого приводит пресс-служба.