Россия увеличила вложения в гособлигации США на 775 миллионов долларов

Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США. Это уже второе повышение объема бумаг американского минфина на балансе РФ в этом году. Предыдущее (более 800 миллионов долларов) было зафиксировано в августе.