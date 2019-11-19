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РИА Новости

Россия начала учения в Черном море

08:37 19.11.2019 (обновлено: 08:41 19.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы свыше 10 кораблей и авиация, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
"Более 10 кораблей Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
В учении задействован фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист", "Ковровец" и суда вспомогательного флота.
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В ходе проведения ракетных и артиллерийских стрельб экипажи кораблей проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.
В манёврах кораблей Черноморского флота будут задействованы истребители Су-30СМ, говорится в сообщении.
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Черноморский флот ВМФ РоссииСу-30СМЧерное мореМинистерство обороны РФВМФ РФБезопасность
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