В ЛНР около пяти тысяч человек остались без воды из-за аварии

ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Около пяти тысяч человек остались без воды в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за аварии на насосной станции, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В результате поломки насосного оборудования на насосной станции шахты "Черкасская" без водоснабжения временно остались 4,9 тысяч абонентов", - сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что подача воды прекращена и на ряд социальных объектов, в том числе, Зимогорьевскую городскую больницу, Зимогорьевскую гимназию, Зимогорьевский ясли-сад "Сказка". "Ремонтные работы запланированы на 19 ноября, социальные объекты запасом воды обеспечены", - уточнили в ведомстве.