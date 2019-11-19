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РИА Новости

В ЛНР около пяти тысяч человек остались без воды из-за аварии

08:32 19.11.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаНаселенный пункт Веселая Гора (ЛНР)
Населенный пункт Веселая Гора (ЛНР)
© РИА Новости / Олеся Потапова
Населенный пункт Веселая Гора (ЛНР). Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. Около пяти тысяч человек остались без воды в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за аварии на насосной станции, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС ЛНР.
"В результате поломки насосного оборудования на насосной станции шахты "Черкасская" без водоснабжения временно остались 4,9 тысяч абонентов", - сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что подача воды прекращена и на ряд социальных объектов, в том числе, Зимогорьевскую городскую больницу, Зимогорьевскую гимназию, Зимогорьевский ясли-сад "Сказка". "Ремонтные работы запланированы на 19 ноября, социальные объекты запасом воды обеспечены", - уточнили в ведомстве.
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