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РИА Новости

Мощный снежный циклон смещается с Хабаровского края на Камчатку

08:25 19.11.2019 (обновлено: 08:40 19.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСнежный циклон
Снежный циклон
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Снежный циклон. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Снежный циклон, который с понедельника бушует в Хабаровском крае, сместился к Охотскому морю и идет на Камчатку, сообщает правительство Хабаровского края.
В понедельник во всех районах Хабаровского края прошли снегопады, из-за которых были отменены автобусные маршруты, остановлена паромная переправа в поселке Ванино, а также перенесены вылеты некоторых авиарейсов. В итоге за время снегопада отменено 42 пассажирских автобусных рейса. Спасатели помогали выбраться застрявшим в снегу автомобилям. Дорожники ожидают новых снегопадов.
"По сообщению Дальневосточного УГМС, снежный циклон еще задержится в регионе примерно сутки. Эпицентр непогоды сместился в сторону Охотского моря и сейчас движется к побережью Камчатки. Двадцатого ноября в Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах ожидаются сильные снегопады с ветром. Для этих районов уже объявлено новое штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.
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В Хабаровске во второй половине дня вторника вновь пойдет снег. Еще один небольшой снегопад синоптики ожидают в ночь на 20 ноября. К четвергу погода на юге и в центре региона полностью восстановится.
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