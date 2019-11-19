Мощный снежный циклон смещается с Хабаровского края на Камчатку

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Снежный циклон, который с понедельника бушует в Снежный циклон, который с понедельника бушует в Хабаровском крае , сместился к Охотскому морю и идет на Камчатку , сообщает правительство Хабаровского края.

В понедельник во всех районах Хабаровского края прошли снегопады, из-за которых были отменены автобусные маршруты, остановлена паромная переправа в поселке Ванино, а также перенесены вылеты некоторых авиарейсов. В итоге за время снегопада отменено 42 пассажирских автобусных рейса. Спасатели помогали выбраться застрявшим в снегу автомобилям. Дорожники ожидают новых снегопадов.

"По сообщению Дальневосточного УГМС, снежный циклон еще задержится в регионе примерно сутки. Эпицентр непогоды сместился в сторону Охотского моря и сейчас движется к побережью Камчатки. Двадцатого ноября в Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах ожидаются сильные снегопады с ветром. Для этих районов уже объявлено новое штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.