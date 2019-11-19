Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Оба ведомства работают над законопроектом, призванным защитить граждан от недобросовестных коллекторов. Документ предполагает поправки в федеральные законы "О связи", "О кредитных историях" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Изменения закона "О связи" наделят ФССП полномочиями по запросу информации о звонках коллекторов-нарушителей у операторов. Сейчас такая возможность в законе не прописана.
Поправки в закон "О кредитных историях", предусмотренные проектом, позволят ФССП получать подробные сведения о кредитной истории и всех ее участниках, что также поможет выявить нарушения коллекторов.
"При этом законопроектом устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны. Таким образом, полученные должностными лицами ФССП России сведения не подлежат разглашению", — уточнили в Минюсте.