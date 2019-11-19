Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов ( Минюста. Федеральная служба судебных приставов ( ФССП ) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе

Оба ведомства работают над законопроектом, призванным защитить граждан от недобросовестных коллекторов. Документ предполагает поправки в федеральные законы "О связи", "О кредитных историях" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Изменения закона "О связи" наделят ФССП полномочиями по запросу информации о звонках коллекторов-нарушителей у операторов. Сейчас такая возможность в законе не прописана.

Поправки в закон "О кредитных историях", предусмотренные проектом, позволят ФССП получать подробные сведения о кредитной истории и всех ее участниках, что также поможет выявить нарушения коллекторов.