Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T10:02+0300
https://ria.ru/20191119/1561102321.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149869/21/1498692122_0:229:3281:2074_1036x0_80_0_0_09372b27b5be3f999969f70993c31414.jpg
РИА Новости

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

08:16 19.11.2019 (обновлено: 10:02 19.11.2019)
15350
© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкСудебный пристав в здании суда
Судебный пристав в здании суда
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Оба ведомства работают над законопроектом, призванным защитить граждан от недобросовестных коллекторов. Документ предполагает поправки в федеральные законы "О связи", "О кредитных историях" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Изменения закона "О связи" наделят ФССП полномочиями по запросу информации о звонках коллекторов-нарушителей у операторов. Сейчас такая возможность в законе не прописана.
Поправки в закон "О кредитных историях", предусмотренные проектом, позволят ФССП получать подробные сведения о кредитной истории и всех ее участниках, что также поможет выявить нарушения коллекторов.
"При этом законопроектом устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны. Таким образом, полученные должностными лицами ФССП России сведения не подлежат разглашению", — уточнили в Минюсте.
Мужчина в кассе банка
20 сентября, 11:28
СМИ: банки планируют оценивать клиентов по кредитным историям родственников
118115213124
Обсудить 28
ОбществоДмитрий АристовМинистерство юстиции РФФедеральная служба судебных приставов РФРоссия
Популярные комментарии
Давно пора дать информацию о негодяях, не платящих по своим долгам! Они наберут кредитов, нашикуюются по заграницам и ресторанам, а как расплачиваться - сорри, мы есть банкрот...((
19 ноября, 10:27
Aмон Ра
50432124
Было бы неплохо подровнять крылышки МФО, Банкам и коллекторам. Закон должен быть на стороне должника, а не кредитора.
19 ноября, 08:42
Артем Потепалов
40520013
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Номерные знаки для транспортных средств
В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин, пишет "Ъ"
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
Транзит газа через ГИС Суджа
Минэнерго Украины ответило на предложение "Газпрома" по транзиту
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Михаил Каабак
Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния