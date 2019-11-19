Россиянам рассказали, как определить качество вина в домашних условиях

"Хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском, к примеру, белое сухое — светло-соломенным или бледно-золотистым. Если белое сухое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испорчено, а именно —окислено. Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков: от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком", — рассказали в Роскачестве.