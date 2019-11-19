Россиянам рассказали, как определить качество вина в домашних условиях

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Определить качество вина в домашних условиях можно с помощью сенсорного анализа, то есть изучив вид, аромат и вкус напитка, сообщается на сайте Роскачества.
Так, по словам экспертов, первым делом стоит обратить внимание на прозрачность и чистоту вина, отсутствие хлопьев и осадка.
"Хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском, к примеру, белое сухое — светло-соломенным или бледно-золотистым. Если белое сухое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испорчено, а именно —окислено. Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков: от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком", — рассказали в Роскачестве.
Кроме того, есть целый ряд "пороков" вина, которые говорят его низком качестве или допущенных при производстве ошибках: например, "мышиный" тон, оттенок цветной капусты, лука или вареной свеклы.
Специалисты рекомендуют не покупать алкоголь в интернете, тем более в запрещенное законом время: так можно приобрести контрафактный продукт неизвестного происхождения.