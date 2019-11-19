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РИА Новости

В московских аэропортах задержали и отменили 45 рейсов

08:11 19.11.2019 (обновлено: 08:43 19.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗадержка рейса
Задержка рейса
© РИА Новости / Илья Питалев
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Задержка рейса. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Тридцать рейсов задержано и 15 отменено во вторник в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 7.51 мск вторника, во "Внуково - 12 рейсов задержано, 11 отменено, в Домодедово - 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево - 7 рейсов задержано".
Пассажиры в зале ожидания в аэропорту. Архивное фото
16 марта 2018, 10:45Туризм
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Ранее сообщалось, что во вторник ожидается облачная погода с очаговым туманом и густой дымкой, моросящие осадки и высокое атмосферное давление, воздух в столице прогреется лишь до 5 градусов тепла.
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ТуризмНовости - ТуризмВнуковоДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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