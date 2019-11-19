В московских аэропортах задержали и отменили 45 рейсов

По информации на 7.51 мск вторника, во "Внуково - 12 рейсов задержано, 11 отменено, в Домодедово - 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево - 7 рейсов задержано".

В прокуратуре объяснили, что делать пассажирам при задержке и отмене рейсов

В прокуратуре объяснили, что делать пассажирам при задержке и отмене рейсов

Ранее сообщалось, что во вторник ожидается облачная погода с очаговым туманом и густой дымкой, моросящие осадки и высокое атмосферное давление, воздух в столице прогреется лишь до 5 градусов тепла.