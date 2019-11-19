РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

По сути, это привычный плацкартный вагон, но с индивидуальным пространством: там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе, кроме того, у каждого пассажира будет свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.