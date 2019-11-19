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РИА Новости

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

08:26 19.11.2019 (обновлено: 10:05 19.11.2019)
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© РИА Новости / Надежда ФроловаПрототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Надежда ФроловаПрототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".
По сути, это привычный плацкартный вагон, но с индивидуальным пространством: там, где полки разделены перегородкой в виде шкафа, получается что-то вроде купе, кроме того, у каждого пассажира будет свой личный стол и шторки на полках. Стены выполнены в светлых тонах, полки — в бежевых.
© РИА Новости / Надежда ФроловаПрототип нового плацкарта с модульным пространством
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
© РИА Новости / Надежда Фролова
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: здесь могли бы разместиться 54 пассажира одновременно.
В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) РИА Новости рассказали, что это не итоговый вариант вагона, а одна из концепций.
Новый плацкартный вагон
25 октября, 18:18
В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери
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ТуризмНовости - ТуризмРЖДРоссияТрансмашхолдингЭкономика
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19 ноября, 09:32
iizv2003
76610049
Новый дизайн старых вагонов. Ничего конструктивного: как было тесно, так и осталось.
19 ноября, 08:30
Иван Петров
66322045
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