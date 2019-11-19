На Чукотке создадут отряды каюров для помощи полиции

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Отряды каюров, которые будут помогать сотрудникам полиции, появятся на Отряды каюров, которые будут помогать сотрудникам полиции, появятся на Чукотке , сообщает региональное УМВД РФ

Отмечается, что в прошлом столетии в штате органов внутренних дел состояли милиционеры-каюры. Прообраз легендарного милиционера-каюра Алимбека Добриева, проходившего службу в 40-е годы прошлого века в Чукотском районе, можно увидеть в музее окружного УМВД.

Сейчас полицейские располагают автомобильной и снегоходной техникой. Но учитывая сложные природно-климатические и погодные условия, иногда на ней до места преступления не добраться. Председатель Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки Александр Омрыпкир предложил создать отряд каюров.

"По мнению Александра Александровича, среди жителей Чукотки есть люди, имеющие навыки езды на собачьих упряжках, и в условиях Крайнего Севера их помощь стала бы неоценимой в оказании содействия сотрудникам полиции. Члены отряда каюров будут включены в составы внештатных сотрудников полиции при органах внутренних дел с выдачей соответствующих удостоверений", - говорится в сообщении.