На хабаровском заводе "Амурсталь" прошли обыски

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Следственные действия прошли на заводе "Амурсталь" в Следственные действия прошли на заводе "Амурсталь" в Хабаровском крае , чьим собственником и стратегическим инвестором является компания "Торэкс-Хабаровск" (ГК "Торэкс"), сообщил РИА Новости представитель завода.

Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщил РИА Новости, что в группе компаний "Торэкс" в Хабаровском крае проходят "следственные действия", не уточнив при этом причины обысков.

"На территории предприятия действительно были представители внутренних дел. Из-за ряда поставщиков металлолома велись проверки, предприятие предоставило все необходимые документы, эти же документы есть и в налоговой. Все руководители и работники находятся на своих рабочих местах. Производство продолжает работу, остановок не было", - сказал собеседник агентства.

При этом РИА Новости пока не располагает ни комментарием региональных УМВД СУСК , ни комментарием руководства ГК "Торэкс".

По данным местных СМИ, обыски связаны с тем, что в регионе ГК якобы создала ряд фирм, которые искусственное завышали стоимость лома.

ГК "Торэкс" была образована в 2007 году, занимается заготовкой, хранением, переработкой лома черных металлов, а также продает металлопродукцию в регионах Дальнего Востока. Включает 53 заготовительные и производственные площадки в регионах Дальнего Востока с административным центром в Хабаровске.

"Амурсталь" - металлургический завод в Комсомольске-на-Амуре, в 2014-2017 годах – "Амурметалл".