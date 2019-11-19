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РИА Новости

На хабаровском заводе "Амурсталь" прошли обыски

07:01 19.11.2019 (обновлено: 07:48 19.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Следственные действия прошли на заводе "Амурсталь" в Хабаровском крае, чьим собственником и стратегическим инвестором является компания "Торэкс-Хабаровск" (ГК "Торэкс"), сообщил РИА Новости представитель завода.
Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщил РИА Новости, что в группе компаний "Торэкс" в Хабаровском крае проходят "следственные действия", не уточнив при этом причины обысков.
"На территории предприятия действительно были представители внутренних дел. Из-за ряда поставщиков металлолома велись проверки, предприятие предоставило все необходимые документы, эти же документы есть и в налоговой. Все руководители и работники находятся на своих рабочих местах. Производство продолжает работу, остановок не было", - сказал собеседник агентства.
При этом РИА Новости пока не располагает ни комментарием региональных УМВД и СУСК, ни комментарием руководства ГК "Торэкс".
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По данным местных СМИ, обыски связаны с тем, что в регионе ГК якобы создала ряд фирм, которые искусственное завышали стоимость лома.
ГК "Торэкс" была образована в 2007 году, занимается заготовкой, хранением, переработкой лома черных металлов, а также продает металлопродукцию в регионах Дальнего Востока. Включает 53 заготовительные и производственные площадки в регионах Дальнего Востока с административным центром в Хабаровске.
"Амурсталь" - металлургический завод в Комсомольске-на-Амуре, в 2014-2017 годах – "Амурметалл".
ООО "Торэкс-Хабаровск" в июле 2017 года стало новым собственником имущественного комплекса завода "Амурметалл" - единственного на Дальнем Востоке России электрометаллургического предприятия по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года, на работу вышли 2,7 тысячи человек.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
07:20
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
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ХабаровскРоссияПроисшествия
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