ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. В правительстве В правительстве Хабаровского края прошли обыски, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

"Вчера были сотрудники правоохранительных органов. Они запросили ряд документов, получили их и ушли", — сказала она.

Томченко подчеркнула, что никого не задержали: первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский находится на рабочем месте, а министр промышленности Сергей Денисенко — в командировке в Санкт-Петербурге.

"Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы", — добавила она.

По словам собеседницы агентства, некоторые источники связывают имя губернатора Сергея Фургала с деятельностью завода "Амурсталь" (Комсомольске-на-Амуре) и группой компаний "Торэкс", которая несколько лет назад выкупила имущественный комплекс предприятия. Так, местные СМИ сообщали, что супруге губернатора Ларисе Стародубовой принадлежат 25 процентов в "Торэксе".

Томченко пояснила, что Фургал помог найти инвестора для завода, а его жена выступила поручителем в банке, когда предприятию понадобились дополнительные оборотные средства для возобновления производства.

"Для это ей пришлось стать соучредителем. Тогда Фургал был депутатом, и его супруге было не запрещено заниматься коммерческой деятельностью. В распределении дивидендов или в получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала", — отметила пресс-секретарь, добавив, что это можно проследить по финансовой отчетности.

По ее словам, во время губернаторской гонки рассматривался вопрос о выходе жены Фурнала из состава учредителей, но тогда это оказалось юридически невозможно: кредитные линии еще не были закрыты, а срок действия обязательств не истек.