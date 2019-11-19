Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T12:06+0300
https://ria.ru/20191119/1561101684.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152917/33/1529173315_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_0ba9948c3ddc6906d49f4b176a57e157.jpg
РИА Новости

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

07:20 19.11.2019 (обновлено: 12:06 19.11.2019)
8366
© Фото : ЛДПРГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© Фото : ЛДПР
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. В правительстве Хабаровского края прошли обыски, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.
"Вчера были сотрудники правоохранительных органов. Они запросили ряд документов, получили их и ушли", — сказала она.
Томченко подчеркнула, что никого не задержали: первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский находится на рабочем месте, а министр промышленности Сергей Денисенко — в командировке в Санкт-Петербурге.
"Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы", — добавила она.
По словам собеседницы агентства, некоторые источники связывают имя губернатора Сергея Фургала с деятельностью завода "Амурсталь" (Комсомольске-на-Амуре) и группой компаний "Торэкс", которая несколько лет назад выкупила имущественный комплекс предприятия. Так, местные СМИ сообщали, что супруге губернатора Ларисе Стародубовой принадлежат 25 процентов в "Торэксе".
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
18 сентября, 09:10
Фургал предложил изымать затопленные дома, владельцы которых получили жилье
Томченко пояснила, что Фургал помог найти инвестора для завода, а его жена выступила поручителем в банке, когда предприятию понадобились дополнительные оборотные средства для возобновления производства.
"Для это ей пришлось стать соучредителем. Тогда Фургал был депутатом, и его супруге было не запрещено заниматься коммерческой деятельностью. В распределении дивидендов или в получении каких-либо выгод семья никогда не участвовала", — отметила пресс-секретарь, добавив, что это можно проследить по финансовой отчетности.
По ее словам, во время губернаторской гонки рассматривался вопрос о выходе жены Фурнала из состава учредителей, но тогда это оказалось юридически невозможно: кредитные линии еще не были закрыты, а срок действия обязательств не истек.
Сегодня же стало известно, что обыски и другие следственные действия прошли и на "Амурстали", и в группе компаний "Торэкс". По данным местных СМИ, они связаны с тем, что "Торэкс" якобы создал несколько фирм, которые искусственное завышали стоимость металлолома.
141012214
Обсудить 3
Сергей ФургалКомсомольск-на-АмуреРоссияХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Стоп-кадр видео конфликта водителя и пешехода в Мытищах
Адвокат водителя, зарезавшего пешехода в Мытищах, раскрыл детали конфликта
Кот Виктор
Владелец толстого кота может стать акционером "Аэрофлота"
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский экс-министр сравнил плохие решения при Зеленском и Порошенко
Сотрудник ГИБДД
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Юля и Ваня
На Урале погиб ребенок — мать винит персонал детсада и врачей
Деткое отделение городской больницы
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Отказ от алкоголя
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Зимняя погода в Санкт-Петербурге
День зимнего солнцестояния-2019: что нельзя делать в самый темный день
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Москве мать на несколько дней оставила с бабушкой восьмерых больных детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
12:34В Кемеровской области проверят предприятие, где погиб водитель самосвала
12:33В центре Москвы избили спецназовца ФСБ, сообщили СМИ
12:31Минздрав рассказал, к каким врачам иностранцы чаще всего приезжают в Россию
12:31Россия и Турция поддерживают контакты по ситуации в Сирии
12:30Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
12:28В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины
Лента новостейМолния