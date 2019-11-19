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РИА Новости

Глава Гонконга призвала к мирному решению противостояния у университета

07:18 19.11.2019 (обновлено: 07:57 19.11.2019)
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© РИА Новости / Мигель КанделаУчастник протестов в Гонконге
Участник протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Участник протестов в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следует урегулировать "инцидент" с осажденным протестующими университетом мирным путем, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, ее слова передает телерадиокорпорация RTHK.
В воскресенье и в ночь на понедельник в Гонконге на территории кампуса Политехнического университета развернулись ожесточенные столкновения между полицией и антиправительственными демонстрантами. Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, устроили пожары на территории кампуса, правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и провели массовые аресты. Правоохранители Гонконга задержала более 400 протестующих возле захваченного Политехнического университета.
По словам главы администрации Гонконга, на территории кампуса университета утром во вторник осталось около только 100 человек. При этом с воскресенья оттуда ушло примерно 600 человек. Лэм уточнила, что приблизительно двумстам протестующим от этого числа было мене 18 лет.
Демонстрантам, которым было меньше 18 лет, власти позволили вернуться домой, зафиксировав предварительно их личные данные. Но правоохранители задержали людей старше этого возраста по подозрению в участии в беспорядках.
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Лэм также призвала оставшихся в университете протестующих сдаться властям.
"Мы применим любые средства для того, чтобы продолжать убеждать, а также обеспечивать уход оставшихся протестующих с территории кампуса как можно скорее, так, чтобы вся операция целиком могла закончиться мирным образом и заложила основу для дальнейшей работы полиции по прекращению насилия в Гонконге", - подчеркнула Лэм.
Радио также отмечает, что примерно в то же время, когда Лэм делала свое заявление, территорию Политеха покинули около 30 протестующих, они сдались полиции. Им на месте помогли парамедики: вышедшим предоставили одеяла из фольги, чтобы они могли согреться. По необходимости специалисты предоставляли инвалидные кресла.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из которых 11 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
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В последние дни в Гонконге вновь обострились столкновения, протестующие сменили тактику и стали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.
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Кэрри ЛэмПротесты в ГонконгеГонконгВ мире
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