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РИА Новости

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

07:05 19.11.2019 (обновлено: 11:36 19.11.2019)
132738
© МВД РФВ Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
© МВД РФ
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД ликвидировали в Подмосковье крупнейшую в стране нарколабораторию, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ирина Волк.
Цехи располагались в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе. Там находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались ингредиенты для производства синтетических наркотиков.
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
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МВД показало на видео крупнейшую нарколабораторию в России
По словам Волк, банда продавала запрещенные вещества через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте Сети.
В ходе операции полицейские пресекли 18 поставок в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и Приморский края.
В общей сложности изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, более 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное оборудование.
Задержаны трое химиков-технологов из Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации предприятия.
Возбуждены уголовные дела. Всех задержанных заключили под стражу.
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Ирина ВолкМВД РФМосковская областьРоссияБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
если бы только по троим...разве не Мазепа предал Петра первого? Разве не Бендера служил Гитлеру? Разве не ПОРОШЕНКО, ГРОССМАН, ТУРЧИНОВ,Ляшко, Порубий.. убивают русских в Луганске и Донецке...видите сколько я написала фамилий на вскидку..
19 ноября, 07:38
МЗМария Заказчикова
91013020
Народу лапшу на уши вешают! Просто одни силовики у других бизнес отжали!
19 ноября, 08:29
ИДИван Дулин
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