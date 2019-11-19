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РИА Новости

Малышева предупредила об опасности вкалывания масла в мышцы

07:03 19.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об опасных последствиях, которые неминуемо ждут людей, вкалывающих в свои тела вазелин или синтол.
"Если введением жидких масел занимаются врачи, то это профессиональные преступления. Не делайте этого. Но, как правило, это делают непрофессионалы в подпольных условиях. Или сами люди. Остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции", — написала она в инстаграме.
По словам Малышевой, для нее стало "страшным открытием", что женщин, вкалывающих в себя масло для увеличения груди или ягодиц, так много, что в Первом московском медицинском университете имени Сеченова создали специальный отдел для спасения их от последующих проблем со здоровьем.
Медик также выразила сожаление, что в конечном итоге, чтобы сохранить жизнь жертв подобных "процедур" вкалывания в себя масла, им приходится удалять грудь, ягодицы или пораженные инородным веществом мышцы.
Кирилл Терешин
10 декабря 2017, 08:00
Мальчики из синтола, девочки из вазелина. Как россияне уродуют себя
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Елена МалышеваЗдоровьеРоссияОбщество
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