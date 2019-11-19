Малышева предупредила об опасности вкалывания масла в мышцы

"Если введением жидких масел занимаются врачи, то это профессиональные преступления. Не делайте этого. Но, как правило, это делают непрофессионалы в подпольных условиях. Или сами люди. Остановитесь! Красоты не будет. Будут долгие операции", — написала она в инстаграме.