Старатели Магаданской области побили 40-летний рекорд по добыче золота

МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Старатели и горняки Старатели и горняки Магаданской области впервые с 1979 года перешагнули планку в 40 тонн добытого золота за год, они уже добыли 40,23 тонны драгметалла, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник правительство региона.

"Колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота. По состоянию на 1 ноября золотопромышленники региона добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по добыче рудного золота остается Тенькинский городской округ, на счету его предприятий - 16,25 тонны. Что касается россыпей, то к 1 ноября намыто 17,36 тонны желтого металла. Больше всего самородного драгметалла добыли горняки Ягоднинского городского округа - 6,74 тонны", - говорится в сообщении.

Дополняется, что Колыма несколько лет сохраняет лидерские позиции по золотодобывающей отрасли в России. В прошлом году предприятия добыли около 37 тонн золота. В 2019 году план по добыче увеличен до 40,7 тонны с последующим ростом до 50 тонн.