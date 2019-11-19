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РИА Новости

Старатели Магаданской области побили 40-летний рекорд по добыче золота

06:51 19.11.2019
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© Фото : сайт Правительства Магаданской областиДобыча золота
Добыча золота
© Фото : сайт Правительства Магаданской области
Добыча золота. Архивное фото
МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Старатели и горняки Магаданской области впервые с 1979 года перешагнули планку в 40 тонн добытого золота за год, они уже добыли 40,23 тонны драгметалла, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает во вторник правительство региона.
"Колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота. По состоянию на 1 ноября золотопромышленники региона добыли 40,23 тонны золота, что на 7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по добыче рудного золота остается Тенькинский городской округ, на счету его предприятий - 16,25 тонны. Что касается россыпей, то к 1 ноября намыто 17,36 тонны желтого металла. Больше всего самородного драгметалла добыли горняки Ягоднинского городского округа - 6,74 тонны", - говорится в сообщении.
Дополняется, что Колыма несколько лет сохраняет лидерские позиции по золотодобывающей отрасли в России. В прошлом году предприятия добыли около 37 тонн золота. В 2019 году план по добыче увеличен до 40,7 тонны с последующим ростом до 50 тонн.
"Точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки. В рамках Восточного экономического форума министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительство Магаданской области, Газпромбанк, ПАО "РусГидро" и АО "Золоторудная компания "Павлик" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на реализацию проекта по строительству второй очереди горно-обогатительного комбината "Павлик", что позволит увеличить производственные мощности переработки золота до 10 миллионов тонн руды в год", - дополняет ведомство.
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