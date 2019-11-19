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РИА Новости

В КНДР считают, что США должны прекратить военные учения с Южной Кореей

06:50 19.11.2019
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© AFP 2019 / Jung Yeon-JeМорпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея
Морпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Морпехи США во время десантной операции в Пхохане, Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. США должны окончательно прекратить совместные военные учения с Южной Кореей, а не откладывать их, такое мнение председателя северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоля обнародовало в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава Пентагона Марк Эспер заявил 17 ноября, что США и Южная Корея отложат военные учения, запланированные на конец этого месяца, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР. США также заявляли, что будут регулировать масштаб и проведение учений, чтобы не помешать дипломатическим усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова.
"США выставляют перенос совместных учений (с Южной Кореей – ред.) как "заботу" и "уступку" кому-то и хвалятся тем, что делают вклад в мир и безопасность на Корейском полуострове, но то, что мы требуем от США – это не проводить учения с Южной Кореей или же полностью прекратить учения вообще", - заявил Ким Ён Чхоль.
По его мнению, совместные учения Южной Кореи и США не гарантируют безопасности на Корейском полуострове и никак не способствуют дипломатическому решению проблемы. Обсуждать денуклеаризацию можно только после того, как будут ликвидированы угрозы безопасности КНДР, предоставлены гарантии и установлено доверие между КНДР и США.
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
17 ноября, 11:57
В МИД КНДР заявили, что не будут обсуждать денуклеаризацию с США
Он также еще раз подчеркнул, что пока США не избавятся от своей "враждебной политики" в отношении КНДР, которая является "главной причиной" ядерной проблемы на Корейском полуострове, им "не стоит даже мечтать" о переговорах по денуклеаризации. "Нам торопиться некуда", - добавил Ким Ён Чхоль.
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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