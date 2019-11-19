В КНДР считают, что США должны прекратить военные учения с Южной Кореей

СЕУЛ, 19 ноя – РИА Новости. США должны окончательно прекратить совместные военные учения с Южной Кореей , а не откладывать их, такое мнение председателя северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоля обнародовало в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Глава Пентагона Марк Эспер заявил 17 ноября, что США и Южная Корея отложат военные учения, запланированные на конец этого месяца, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с КНДР. США также заявляли, что будут регулировать масштаб и проведение учений, чтобы не помешать дипломатическим усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова.

"США выставляют перенос совместных учений (с Южной Кореей – ред.) как "заботу" и "уступку" кому-то и хвалятся тем, что делают вклад в мир и безопасность на Корейском полуострове, но то, что мы требуем от США – это не проводить учения с Южной Кореей или же полностью прекратить учения вообще", - заявил Ким Ён Чхоль.

По его мнению, совместные учения Южной Кореи и США не гарантируют безопасности на Корейском полуострове и никак не способствуют дипломатическому решению проблемы. Обсуждать денуклеаризацию можно только после того, как будут ликвидированы угрозы безопасности КНДР, предоставлены гарантии и установлено доверие между КНДР и США.