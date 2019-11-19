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РИА Новости

Ученые рассказали о смертельной опасности длительных полетов в космосе

06:37 19.11.2019
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© Фото : Роскосмос / Олег КононенкоВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскосмос / Олег Кононенко
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Длительные полеты в космосе могут представлять смертельную угрозу для здоровья астронавтов. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.
В ходе исследования выяснилось, что у двух из 11 исследованных астронавтов в левой внутренней яремной вене наблюдается обратный ток крови. Это один из двух крупнейших сосудов, кровь по нему вытекает из мозга в сторону сердца.
По мнению исследователей, основная причина этого – отсутствие гравитации на Международной космической станции (МКС). Дело в том, что смещение внутренних органов приводит к сдавливанию вены, что и заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении.
При этом у одного из испытуемых в вене обнаружили сгусток. Это крайне опасно, поскольку тромб может переместиться в легкие и привести к летальному исходу. Астронавту удалось предотвратить это благодаря приему препаратов для разжижения крови.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
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