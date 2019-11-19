Ученые рассказали о смертельной опасности длительных полетов в космосе

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Длительные полеты в космосе могут представлять смертельную угрозу для здоровья астронавтов. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале Длительные полеты в космосе могут представлять смертельную угрозу для здоровья астронавтов. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале JAMA Network Open

В ходе исследования выяснилось, что у двух из 11 исследованных астронавтов в левой внутренней яремной вене наблюдается обратный ток крови. Это один из двух крупнейших сосудов, кровь по нему вытекает из мозга в сторону сердца.

По мнению исследователей, основная причина этого – отсутствие гравитации на Международной космической станции (МКС). Дело в том, что смещение внутренних органов приводит к сдавливанию вены, что и заставляет кровь частично двигаться в обратном направлении.