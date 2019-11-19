Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Польское издание Россией. Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США

Первый из них подразумевает проведение американской армией массированной атаки с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия. По мнению автора, эта концепция имеет риски, поскольку Кремль может сохранить возможность "нанести столь же разрушительный ответный удар".

Второй сценарий включает в себя несколько этапов. Основная задача — поместить Россию в экономическую изоляцию. Эта концепция призвана "привести к смене политического руководства".

Журналист Антоний Конюшевский считает, что вероятность начала боевых действий вполне реальна, поскольку Вашингтону срочно может потребоваться "относительно масштабная война".

При этом Россия рассматривается как наиболее вероятный противник, и Соединенные Штаты должны "попытаться подчинить себе страну вместе с ее геополитическим пространством".