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РИА Новости

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

05:49 19.11.2019 (обновлено: 12:08 19.11.2019)
66998
© Фото : U.S. Air Force/Michael PetersonИспытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
© Фото : U.S. Air Force/Michael Peterson
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
Первый из них подразумевает проведение американской армией массированной атаки с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия. По мнению автора, эта концепция имеет риски, поскольку Кремль может сохранить возможность "нанести столь же разрушительный ответный удар".
Второй сценарий включает в себя несколько этапов. Основная задача — поместить Россию в экономическую изоляцию. Эта концепция призвана "привести к смене политического руководства".
Журналист Антоний Конюшевский считает, что вероятность начала боевых действий вполне реальна, поскольку Вашингтону срочно может потребоваться "относительно масштабная война".
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14 ноября, 04:24
National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией
При этом Россия рассматривается как наиболее вероятный противник, и Соединенные Штаты должны "попытаться подчинить себе страну вместе с ее геополитическим пространством".
Издание подчеркивает, что России в чрезвычайно сложных обстоятельствах "удалось совершить несколько мастерских шахматных ходов" — добиться успеха в Сирии, наладить отношения с Турцией и Израилем, в то время как Вашингтон "потерпел унизительное поражение на Ближнем Востоке".
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ТурцияСирияРоссияСШАИзраильБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Если эта война, по прогнозам поляков, начнётся, то Польша окажется на передовой линии. Об этом польский гонор не думает.Всё мечтают, что США точечными ударами стремительно победит Россию, и все снаряды пролетят над польской территорией. Увы, братцы, этому не бывать.
19 ноября, 06:26
mm3minaeva
22210003
Вариант 1: Трамп приказывает польше идти в атаку, раз она так хочет, на там все и заканчивается.
19 ноября, 06:34
Евгений Д
171490003
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