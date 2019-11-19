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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-19T05:04+0300
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РИА Новости

Российские военные увеличивают число пунктов распределения гумпомощи в САР

05:04 19.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазгрузка коробок с гуманитарной помощью для народа Сирии
Разгрузка коробок с гуманитарной помощью для народа Сирии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разгрузка коробок с гуманитарной помощью для народа Сирии. Архивное фото
КАМЫШЛЫ (Сирия), 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на севере и востоке Сирии, российские военные по земле и по воздуху доставляют груз в те районы, где помощь наиболее необходима, передает корреспондент РИА Новости.
Гуманитарные грузы на север и восток Сирии доставлены не только по земле, но и по воздуху - с помощью самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Это помогло сотрудникам ЦПВС в кратчайшие сроки наладить работу гуманитарной миссии на этой территории, которая фактически находится на грани гуманитарной катастрофы. Всего в этой части региона сформировано три новых пункта для доставки и выдачи гуманитарных грузов.
"На территорию населенного пункта Камышлы военно-транспортной авиацией прибыл гуманитарный груз в количестве 15 тонн. Данный гуманитарный груз предназначен для проведения гуманитарных акций на территории северо-восточной части Сирийской Арабской Республики", - сказал журналистам офицер ЦПВС.
По его словам, в состав груза входит мука, рис, сахар, чай и товары первой необходимости. Данного количества хватит для проведения шести акций в населенных пунктах, где эта помощь необходима.
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Как сообщил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, основной приоритет российского командования - это обеспечение безопасности мирных граждан. Он выразил уверенность, что "совместными усилиями мы добьемся установления мира на территории всей Сирии".
"Выделены необходимые силы и средства Воздушно-космических сил и военной полиции. Офицеры ЦПВС прорабатывают вопрос с органами местного самоуправления об оказании гуманитарной помощи, а военные врачи готовы оказать высокопрофессиональную медицинскую помощь мирному населению", - добавил Фомичев.
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Война в СирииВооруженные силы РФИл-76СирияРоссияВ мире
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