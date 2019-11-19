Российские военные увеличивают число пунктов распределения гумпомощи в САР

Разгрузка коробок с гуманитарной помощью для народа Сирии. Архивное фото

Разгрузка коробок с гуманитарной помощью для народа Сирии

КАМЫШЛЫ (Сирия), 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на севере и востоке Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на севере и востоке Сирии , российские военные по земле и по воздуху доставляют груз в те районы, где помощь наиболее необходима, передает корреспондент РИА Новости.

Гуманитарные грузы на север и восток Сирии доставлены не только по земле, но и по воздуху - с помощью самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 . Это помогло сотрудникам ЦПВС в кратчайшие сроки наладить работу гуманитарной миссии на этой территории, которая фактически находится на грани гуманитарной катастрофы. Всего в этой части региона сформировано три новых пункта для доставки и выдачи гуманитарных грузов.

"На территорию населенного пункта Камышлы военно-транспортной авиацией прибыл гуманитарный груз в количестве 15 тонн. Данный гуманитарный груз предназначен для проведения гуманитарных акций на территории северо-восточной части Сирийской Арабской Республики", - сказал журналистам офицер ЦПВС.

По его словам, в состав груза входит мука, рис, сахар, чай и товары первой необходимости. Данного количества хватит для проведения шести акций в населенных пунктах, где эта помощь необходима.

Как сообщил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, основной приоритет российского командования - это обеспечение безопасности мирных граждан. Он выразил уверенность, что "совместными усилиями мы добьемся установления мира на территории всей Сирии".