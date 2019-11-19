В Сети раскритиковали Сябитову за призыв идти в свахи

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Пользователи инстаграма подвергли критике пост телеведущей Розы Сябитовой, которая рассказала о возобновлении работы "Школа Первой Свахи".
Подписчики усомнились в том, что данная программа действительно поможет ее участникам освоить профессию – сваха (специалист брачных услуг, практикующий в области личной сферы человеческой жизни).
"Роза, чему Вы можете научить?", – задалась вопросом svetlana3202.
"Сначала надо свою жизнь наладить, замуж выйти, не развестись, а потом других учить! Только деньги брать и умеют",– отреагировала karnaukhovazhanna.
"Дуры пойдут", – решительно заявила olia74borovikova.
Некоторые комментаторы не были столь категоричны и постарались выступить с конструктивной критикой.
"Сваха – что психолог. Этому научиться нельзя. С этим рождаются", – отметила aleshik29.
"Всех знакомых переженила без всякой учебы. Понимать людей надо! Чувствовать и мозги включать! Не каждому дано. Хоть заучитесь", – поделилась личным опытом lara_kotlas.
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