Судно "Игорь Белоусов" примет участие в российско-вьетнамских учениях

Учения пройдут в акватории Южно-Китайского моря в этом декабре. В настоящее время экипаж спасательного судна отрабатывает поставленные задачи - в одном из полигонов боевой подготовки Японского моря экипаж "Игоря Белоусова" провел тренировку с использованием глубоководного обитаемого аппарата АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1"). На глубине более 60 метров были проведены две стыковки со стенд-макетом подлодки.