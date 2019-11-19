Судно "Игорь Белоусов" примет участие в российско-вьетнамских учениях

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Спасательное судно ТОФ "Игорь Белоусов" примет участие в российско-вьетнамских учениях по оказанию помощи аварийной подлодке, сообщил начальник отдела информационного обеспечении пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" примет участие в совместном российско-вьетнамском учении по оказанию помощи экипажу аварийной подводной лодки, лежащей на грунте", - сообщил Воскресенский.
Учения пройдут в акватории Южно-Китайского моря в этом декабре. В настоящее время экипаж спасательного судна отрабатывает поставленные задачи - в одном из полигонов боевой подготовки Японского моря экипаж "Игоря Белоусова" провел тренировку с использованием глубоководного обитаемого аппарата АС-40 проекта 18271 ("Бестер-1"). На глубине более 60 метров были проведены две стыковки со стенд-макетом подлодки.