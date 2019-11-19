В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин, пишет "Ъ"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министерство экономики и МВД согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать красивые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей, сообщает " Министерство экономики и МВД согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать красивые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей, сообщает " Коммерсант " со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что, кроме стандартной процедуры получения госномера, будет доступна новая — водители смогут заплатить пошлину и сами выбрать красивый номер для автомобиля.

"Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы", — пишет газета.

Подчеркивается, что размер пошлины еще не установлен. Однако для красивых госзнаков она будет на порядок выше, чем для обычных.

Кроме этого, по данным "Коммерсанта", новые правила смогут создать ограничения для теневого рынка.