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РИА Новости

В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин, пишет "Ъ"

04:50 19.11.2019 (обновлено: 10:45 19.11.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовНомерные знаки для транспортных средств
Номерные знаки для транспортных средств
© РИА Новости / Антон Денисов
Номерные знаки для транспортных средств. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министерство экономики и МВД согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать красивые государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что, кроме стандартной процедуры получения госномера, будет доступна новая — водители смогут заплатить пошлину и сами выбрать красивый номер для автомобиля.
"Госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут выдавать по утвержденным ставкам госпошлин через портал госуслуг. Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы", — пишет газета.
Подчеркивается, что размер пошлины еще не установлен. Однако для красивых госзнаков она будет на порядок выше, чем для обычных.
Кроме этого, по данным "Коммерсанта", новые правила смогут создать ограничения для теневого рынка.
"При продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за особый знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак. Такая схема сделает теневой рынок невыгодным и полностью нелегитимным, в итоге он изживет себя", — считает источник "Коммерсанта".
Дубай, ОАЭ. Архивное фото
18 ноября 2017, 21:58
Эмиратский бизнесмен купил номер для своего авто за три миллиона долларов
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ГИБДД МВД РФКоммерсантъМВД РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Гаишникам торговать официально разрешили?😂😂😂 А может еще минэкономики налог на взятки официально введет??? Заплати налог, а бери взятки с чистой совестью!!!😂😂😂
19 ноября, 07:11
Феликс Дзерж.
671610127
Я полагаю, эта мера превентивно исправит определенные погрешности номерной системы, которые позволяли некоторой части сотрудников органов внутренних дел иметь неопрделенный (иногда значительный) доход от граждан, которые в силу разных обстоятельств (мажоризм, реализация амбиций, цели дальнейшей спекуляции с извлечением некоторой маржи и т.д.) могли предложить сотрудникам какую-то преференцию (наличностью или услугами в иной сфере.
19 ноября, 08:55
Aмон Ра
69226415
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