Пес Лилли обнаружил в аэропорту Мехико 100 килограммов кокаина из Перу

МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники кинологического отдела генеральной прокуратуры Сотрудники кинологического отдела генеральной прокуратуры Мексики обнаружили и задержали в международном аэропорту Мехико пять коробок вещества с характеристиками кокаина общей массой около 100 килограммов, прибывших из Лимы, Перу

"При поддержке главного следственного управления прокуратуры и пса по кличке Лилли, обученного работе с наркотиками, сотрудники федерального ведомства обнаружили и изъяли в международном аэропорту Мехико пять картонных коробок, в каждой из которых содержалось по 20 мешков с веществом общей массой около 100 килограммов", - сказано в сообщении на сайте генпрокуратуры Мексики.

Коробки, доставленные в Мехико из Лимы логистическим оператором, переданы в распоряжение министерства внутренних дел для анализа и начала расследования.

В начале ноября минобороны Мексики отчиталось об операциях по уничтожению конфискованных наркотических средств на территории десяти штатов. Общая масса уничтоженных веществ составила почти 15,5 тонны.