Пес Лилли обнаружил в аэропорту Мехико 100 килограммов кокаина из Перу

"При поддержке главного следственного управления прокуратуры и пса по кличке Лилли, обученного работе с наркотиками, сотрудники федерального ведомства обнаружили и изъяли в международном аэропорту Мехико пять картонных коробок, в каждой из которых содержалось по 20 мешков с веществом общей массой около 100 килограммов", - сказано в сообщении на сайте генпрокуратуры Мексики.
Коробки, доставленные в Мехико из Лимы логистическим оператором, переданы в распоряжение министерства внутренних дел для анализа и начала расследования.
В начале ноября минобороны Мексики отчиталось об операциях по уничтожению конфискованных наркотических средств на территории десяти штатов. Общая масса уничтоженных веществ составила почти 15,5 тонны.
Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, связана с производством и транспортировкой наркотиков, противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 - 31,2 тысячи).