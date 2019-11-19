Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

"Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано", — посетовал Пригожин.