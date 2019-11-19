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РИА Новости

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

04:36 19.11.2019 (обновлено: 10:54 19.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.
Он также раскритиковал россиян, которые покупают недвижимость в балтийской республике.
"Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано", — посетовал Пригожин.
Ранее продюсер прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она "ни за какие гонорары бы не поехала выступать в Крым". Пригожин посоветовал не приезжать в таком случае в Россию в принципе и не зарабатывать в ней деньги.
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91019381332
Обсудить 19
Шоу-бизнесИосиф ПригожинЛатвияРоссияЮрмалаВ мире
Популярные комментарии
Пригожин достоин уважения. И он точно мужчина. В полном понимания этого слова.
19 ноября, 05:26
mistermaestrox
134000111
Если бабосы не пахнут ни для прeзидента, ни для правительства, , ни для олигархов, почему они должны пахнуть для артистов? Сплошное лицемерие.
19 ноября, 05:44
ЛКЛысый Кучерявый
58401178
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