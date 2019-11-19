Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.
Он также раскритиковал россиян, которые покупают недвижимость в балтийской республике.
"Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано", — посетовал Пригожин.
Ранее продюсер прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она "ни за какие гонорары бы не поехала выступать в Крым". Пригожин посоветовал не приезжать в таком случае в Россию в принципе и не зарабатывать в ней деньги.
12 августа 2018, 11:52Культура"Ах, вернисаж! Я вам спою, что Крым не ваш". В Сети высмеяли Лайму Вайкуле