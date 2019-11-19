Во Всемирной туалетной организации отметили большой "прогресс" в Китае

ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости, Анна Раткогло. Китай за четыре года смог добиться значительного прогресса в улучшении санитарных условий в стране - так называемой "туалетной революции", заявил РИА Новости директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим.

"Прогресс "туалетной революции" Китая в создании туалетов для туристов крайне успешен. Туризм остается хорошим источником дохода, это касается и внутренних туристов, и иностранных, и мы видим большие изменения в городах Китая разных уровней, где туалеты для туристов чистые, и это является (реализацией - ред.) основного этапа китайской "туалетной революции", - заявил Сим по случаю Всемирного дня туалета, который отмечают 19 ноября.

Он рассказал, что организация активно сотрудничает с Китаем и ведет в стране несколько проектов. "Наша организация успешно построила 15 школьных туалетов в провинциях Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе в рамках пилотного проекта за последние четыре года", - сказал он.

"Мы рады были услышать недавнее заявление китайского правительства о том, что в последующие два года особое внимание будет уделяться реновации и перестройке школьных туалетов в сельской местности. И это станет следующим этапом китайской "туалетной революции", - добавил он.

Проблемы с туалетами в Китае всегда особенно ярко были выражены в сельской местности, сами санузлы в большинстве случаев представляли глиняное или деревянное разваливающееся зловонное строение, куда люди, особенно дети, часто опасались заходить. В связи с этим люди часто справляли нужду там, где им вздумается, такое происходило в том числе и в больших городах, что приводило к серьезным санитарным проблемам и распространению различных заболеваний.

Власти страны много раз пытались наладить ситуацию, однако усилия оказывались недостаточными. Особенно это ощущалось по мере развития внутреннего туризма, когда вся страна с населением более 1 миллиарда человек стала путешествовать, а условий для элементарных нужд туристов не было.

В 2015 году Китай объявил общенациональную "туалетную революцию" для улучшения социальных условий в стране. Только в 2015-2017 годах из бюджета страны было выделено более 1,6 миллиарда юаней (около 225 миллионов долларов) на строительство или реновацию 70 тысяч туалетов в туристических местах по всей стране. Согласно официальному плану правительства Китая, в период с 2018 по 2020 год планируется построить или же отремонтировать еще около 64 тысяч туалетов для туристов.

"Туалетную революцию" в стране воспринимают серьезно, и все проекты реализуются качественно и в установленные сроки. При этом ощущается большой контраст между районами, куда "революция" все еще не дошла, и теми, где ее реализуют в полную силу. К примеру, в любом ландшафтном парке можно найти просторный чистый туалет с бумагой, жидким мылом, сушилками для рук, зажженными благовониями, розетками, а через каких-то 5 километров обнаружить покосившуюся постройку без дверей и обозначений "М" (Нань) и "Ж" (Нюй).

В некоторых городах туалеты оборудованы новейшими технологиями, к примеру туалетная бумага выделяется каждому посетителю порционно по 40 или 80 сантиметров из специального аппарата, снабженного системой распознавания лиц. В некоторых туалетах есть аппараты для подзарядки телефонов, где-то есть бесплатный Wi-Fi и, соответственно, огромные очереди, министерство культуры и туризма даже ведет рейтинг туалетов и присуждает им звезды в зависимости от условий.