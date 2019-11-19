На сборах в Бурятии около тысячи командиров ВВО изучат сирийский опыт

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Сборы с командирами взводов стартовали в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в республике Бурятия, сообщает пресс-служба ВВО.
"К мероприятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений. Всего около тысячи человек. В течение нескольких дней военнослужащие будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки, в частности стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта: "сирийских валов", габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий и завалов.