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Война в Сирии
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РИА Новости

На сборах в Бурятии около тысячи командиров ВВО изучат сирийский опыт

04:28 19.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ в исторической части Пальмиры
Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащий РФ в исторической части Пальмиры. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Сборы с командирами взводов стартовали в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в республике Бурятия, сообщает пресс-служба ВВО.
"К мероприятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений. Всего около тысячи человек. В течение нескольких дней военнослужащие будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки, в частности стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам", - говорится в сообщении.
Особое внимание уделяется изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта: "сирийских валов", габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий и завалов.
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Война в СирииВосточный военный округМинистерство обороны РФРоссияБурятияБезопасностьОбщество
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