На сборах в Бурятии около тысячи командиров ВВО изучат сирийский опыт

"К мероприятиям привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений. Всего около тысячи человек. В течение нескольких дней военнослужащие будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки, в частности стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам", - говорится в сообщении.