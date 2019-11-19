Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Американец Пол Эриксон, который ранее имел близкие отношения с россиянкой Американец Пол Эриксон, который ранее имел близкие отношения с россиянкой Марией Бутиной , в понедельник признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Соответствующее соглашение с прокуратурой подано в суд штата Южная Дакота

Ранее офис федерального прокурора по штату Южная Дакота сообщил, что Эриксон обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения 56-летнему американцу были предъявлены 5 февраля, позднее он заявил о своей невиновности на предварительных слушаниях в суде. Эриксону вменяли 11 преступных эпизодов, максимальный срок по ним - до 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, а также штраф до 250-500 тысяч долларов.

В обвинительном заключении говорится, что с 1996 года до августа 2018 года Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые Эриксон призывал вложить деньги, - инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте. Как отмечалось ранее, обвинения не имеют отношения к делу Бутиной.

Помимо признания вины по двум эпизодам, Эриксон согласился выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Кроме того, к соглашению о признании вины прилагается секретное дополнение, которое закрыто для прочтения в общедоступной базе данных.