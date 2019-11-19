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РИА Новости

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

03:53 19.11.2019
47810
© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью "АиФ" рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.
По словам эксперта, в них в качестве основного консервирующего компонента используется уксус, который способен раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. Использование маринованных огурцов в качестве закуски к водке и другим крепким алкогольным напиткам может вызвать воспаление.
Вялов предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Гастроэнтеролог посоветовал использовать в качестве закуски к крепкому алкоголю квашеную капусту. Она содержит "витамин U" (метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.
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ЗдоровьеРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не, ну водка то полезная, все дело в огурцах!
19 ноября, 04:27
Андрей Е
42360602
Этот 'врач' часом не из британских учёных? Послушать подобных 'врачей' и 'диетологов', так безопаснее с голоду сдохнуть, чем любую пищу употреблять.
19 ноября, 04:07
vvictor.zzima
1421103
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