Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью " Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья. Об этом в интервью " АиФ " рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам эксперта, в них в качестве основного консервирующего компонента используется уксус, который способен раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. Использование маринованных огурцов в качестве закуски к водке и другим крепким алкогольным напиткам может вызвать воспаление.

Вялов предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.