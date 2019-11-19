Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия входит в число стран, где до сих пор крайне актуальны санитарные проблемы, решить их можно лишь при условии активной вовлеченности руководства страны, необходимо разработать программы, выделить бюджет и повысить осведомленность населения, заявил РИА Новости директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим.

Ежегодно 19 ноября отмечается Всемирный день туалета (World Toilet Day), который был провозглашен в Сингапуре в 2001 году, одновременно с этим была образована и Всемирная туалетная организация, занимающаяся решением проблем санитарии во всех регионах мира. Летом 2013 года ГА ООН приняла резолюцию, утвердившую 19 ноября в качестве официальной даты ООН.

"На мой взгляд, Россия может стать нашим следующим партнером из числа крупных стран. И по аналогии с тем, как это было с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, я надеюсь помочь президенту РФ Владимиру Путину или его заместителям в решении санитарного кризиса в России", - заявил директор организации.

По его словам, России для решения довольно острых санитарных проблем следует предпринять целый комплекс мер.

"Первые шаги заключаются в определении круга задач и выявлении участников, заинтересованных в их решении. Необходимо искать решения, ориентированные на человека, при этом следует активно вовлекать (в работу – ред.) местные власти и сообщества", - отметил Сим.

Он добавил, что необходимо получить политическую поддержку, разработать соответствующие программы и определить бюджет, найти пути внедрения различных современных технологий, которые бы соответствовали местной культуре и были доступны.

Собеседник агентства также отметил, что крайне важно повышать осведомленность населения о проблеме и существующих программах и мерах ее решения, чтобы люди сами могли быть инициаторами улучшения санитарных условий в тех или иных районах.