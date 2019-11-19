Всемирная туалетная организация надеется вновь провести саммит в России

ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Всемирная туалетная организация надеется вновь провести туалетный саммит в России при поддержке высшего руководства страны, заявил РИА Новости директор и основатель организации Джек Сим.

"Я надеюсь, что мы сможем вновь провести Всемирный туалетный саммит в Москве, и на этот раз при поддержке президента Владимира Путина", - заявил Сим.

По его словам, последний раз "мы приезжали в Россию на саммит 2006 года".

"Я с нетерпением жду (возможности - ред.) поехать в Россию, чтобы вместе с российским правительством работать над этим важным делом", - добавил он.

В этом году Всемирный туалетный саммит проходит в Бразилии, в центре внимания дискуссий будет тема предотвращения фекального загрязнения Амазонки и ее притоков, озер и пляжей.