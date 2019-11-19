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РИА Новости

Всемирная туалетная организация надеется вновь провести саммит в России

03:46 19.11.2019 (обновлено: 05:56 19.11.2019)
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© AP Photo / Wong Maye-EТуалетный саммит в Сингапуре
Туалетный саммит в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
ПЕКИН, 19 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Всемирная туалетная организация надеется вновь провести туалетный саммит в России при поддержке высшего руководства страны, заявил РИА Новости директор и основатель организации Джек Сим.
"Я надеюсь, что мы сможем вновь провести Всемирный туалетный саммит в Москве, и на этот раз при поддержке президента Владимира Путина", - заявил Сим.
По его словам, последний раз "мы приезжали в Россию на саммит 2006 года".
"Я с нетерпением жду (возможности - ред.) поехать в Россию, чтобы вместе с российским правительством работать над этим важным делом", - добавил он.
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В этом году Всемирный туалетный саммит проходит в Бразилии, в центре внимания дискуссий будет тема предотвращения фекального загрязнения Амазонки и ее притоков, озер и пляжей.
Всемирные туалетные саммиты проводятся ежегодно с 2001 года, когда была учреждена организация, и день ее создания - 19 ноября - с тех пор отмечается как Всемирный день туалета. Организация ведет достаточно активную деятельность, ежегодно в разных частях планеты проводятся саммиты, чаще всего в Китае, Россия принимала саммит лишь раз.
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