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РИА Новости

Росстат: россияне потратили за год почти 700 миллиардов рублей на медуслуги

03:40 19.11.2019
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© ООО "Компьютерра–Онлайн"Здание Росстата в Москве
Здание Росстата в Москве
© ООО "Компьютерра–Онлайн"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат. Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год. По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, такой рост связан как с инфляцией, так и с тем, что все большее число россиян может себе позволить платную медицину.
Среднестатистический россиянин потратил в прошлом году 4 615 рублей на оплату медицинских услуг. По данным Росстата, средняя по России цена на первичный прием у врача-специалиста составляла 725 рублей, один сеанс физиотерапии чуть больше 190 рублей, общий анализ крови - 382 рубля. Первичный осмотр у стоматолога обошелся в 282 рубля, удаление зуба по местным наркозом - почти 1,1 тысяча рублей, а изготовление коронки - 3 885 рублей.
"Не будем забывать, что объем услуг растет не только сам по себе, но и за счет инфляции. Большая часть роста объема медицинских услуг объясняется ростом цен. Перечень медицинских услуг огромен и конечно, не может быть представлен. Наиболее востребованные - социально значимые - и по ним, как ни странно, наблюдается снижение темпов роста, – например первичный осмотр у стоматолога стоил в 2018 году на 4,8% дороже, чем в 2016 2017, в 2017 – на 7,5%, в 2016 – на 8,6%", - рассказала Егорова.
По ее словам, такая же картина наблюдается по физиотерапевтическому лечению, анализам. "Это позволяет говорить о том, что рост цен на медуслуги наиболее высок у врачей–специалистов, пластических хирургов", - добавила эксперт.
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По данным выборочных обследований, чаще медицинскими платными услугами пользуются домохозяйства с более высокими доходами – в среднем на одного члена обеспеченной семьи в 2018 году приходилось 8 202 рубля трат на медицину, тогда как на человека в семье с наименьшими доходами – всего 335,6 рубля. "В то же время наблюдается рост этого показателя для второй и третьей группы домохозяйств, так называемого среднего класса", - уточнила Егорова.
Учитывая эти данные, можно сказать, что население стало чаще обращаться за платными медуслугами, тем более, что рост цен все-таки замедлился. "Объем платных медицинских услуг будет расти, от этого уже никуда не уйти, а их расширение должно сдерживать рост цен и вряд ли бесплатная медицина уйдет совсем – довольно высокий процент людей, проживающих ниже прожиточного минимума, одиноких стариков с невысокой пенсией, не позволяющей пользоваться платными услугами", - заключила завлабораторией.
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