Росстат: россияне потратили за год почти 700 миллиардов рублей на медуслуги

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Россияне по итогам 2018 года потратили на платные медицинские услуги 678 миллиардов рублей, сообщает Росстат . Это на 50 миллиардов рублей, или на 8%, больше, чем за 2017 год. По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елены Егоровой, такой рост связан как с инфляцией, так и с тем, что все большее число россиян может себе позволить платную медицину.

Среднестатистический россиянин потратил в прошлом году 4 615 рублей на оплату медицинских услуг. По данным Росстата, средняя по России цена на первичный прием у врача-специалиста составляла 725 рублей, один сеанс физиотерапии чуть больше 190 рублей, общий анализ крови - 382 рубля. Первичный осмотр у стоматолога обошелся в 282 рубля, удаление зуба по местным наркозом - почти 1,1 тысяча рублей, а изготовление коронки - 3 885 рублей.

"Не будем забывать, что объем услуг растет не только сам по себе, но и за счет инфляции. Большая часть роста объема медицинских услуг объясняется ростом цен. Перечень медицинских услуг огромен и конечно, не может быть представлен. Наиболее востребованные - социально значимые - и по ним, как ни странно, наблюдается снижение темпов роста, – например первичный осмотр у стоматолога стоил в 2018 году на 4,8% дороже, чем в 2016 2017, в 2017 – на 7,5%, в 2016 – на 8,6%", - рассказала Егорова.

По ее словам, такая же картина наблюдается по физиотерапевтическому лечению, анализам. "Это позволяет говорить о том, что рост цен на медуслуги наиболее высок у врачей–специалистов, пластических хирургов", - добавила эксперт.

По данным выборочных обследований, чаще медицинскими платными услугами пользуются домохозяйства с более высокими доходами – в среднем на одного члена обеспеченной семьи в 2018 году приходилось 8 202 рубля трат на медицину, тогда как на человека в семье с наименьшими доходами – всего 335,6 рубля. "В то же время наблюдается рост этого показателя для второй и третьей группы домохозяйств, так называемого среднего класса", - уточнила Егорова.