Американские астронавты не попали в экипажи кораблей "Союз"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей " Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей " Союз ", в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян. При этом впервые планируется запустить сразу трех Сергеев в одном корабле, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.

При этом ранее глава НАСА Джим Брайденстайн направил письмо главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину , в котором попросил предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам. Просьба была связана с тем, что полеты новых американских космических кораблей задерживаются. Сообщалось, что Россия и США ведут переговоры на этот счет.

Однако пока, согласно утвержденному списку, опубликованному на сайте Центра подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля "Союз МС-17" закреплены за россиянами: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. Как пояснили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов, экипаж утвержден в таком составе межведомственной комиссией.

В случае если "Роскосмос" в итоге так и не предоставит одно из мест в корабле НАСА или иному зарубежному агентству, в октябре 2020 года на МКС отправится первый за время эксплуатации станции полностью российский экипаж "Союза". Ранее в команду из трех человек для полета на МКС всегда входил один или два иностранных астронавта. Последний полностью российский состав полетел в космос в 2000 году во время посещения станции "Мир".

В следующую группу космонавтов, которые должны стартовать весной 2021 года на борту корабля "Союз МС-18", включен Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Это первый случай, когда в космос может отправиться экипаж из трех Сергеев.

В соответствии с действующим контрактом, последний американский астронавт должен полететь на МКС на корабле "Союз" весной 2020 года. Им должен стать Кристофер Кэссиди. Однако, как сообщил ранее РИА Новости один из участников российско-американских переговоров, в случае выполнения просьбы США о предоставлении места в "Союзах", наиболее вероятным кандидатом на третье место в октябре 2020 года является астронавт НАСА Стивен Боуэн. Сейчас он входит в дублирующую команду "Союза МС-16" и проходит необходимые тренировки в российском Центре подготовки космонавтов. Кандидат для полета на "Союзе" в 2021 году еще не определен.