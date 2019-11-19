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РИА Наука
2019-11-19T10:53+0300
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РИА Новости

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей "Союз"

03:15 19.11.2019 (обновлено: 10:53 19.11.2019)
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© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
© NASA
Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021-го, возможно, в космос отправятся трое россиян. При этом впервые планируется запустить сразу трех Сергеев в одном корабле, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
При этом ранее глава НАСА Джим Брайденстайн направил письмо главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, в котором попросил предоставить по одному месту в этих кораблях американским астронавтам. Просьба была связана с тем, что полеты новых американских космических кораблей задерживаются. Сообщалось, что Россия и США ведут переговоры на этот счет.
Однако пока, согласно утвержденному списку, опубликованному на сайте Центра подготовки космонавтов, все места в экипаже корабля "Союз МС-17" закреплены за россиянами: Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и Николаем Чубом. Как пояснили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов, экипаж утвержден в таком составе межведомственной комиссией.
В случае если "Роскосмос" в итоге так и не предоставит одно из мест в корабле НАСА или иному зарубежному агентству, в октябре 2020 года на МКС отправится первый за время эксплуатации станции полностью российский экипаж "Союза". Ранее в команду из трех человек для полета на МКС всегда входил один или два иностранных астронавта. Последний полностью российский состав полетел в космос в 2000 году во время посещения станции "Мир".
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В следующую группу космонавтов, которые должны стартовать весной 2021 года на борту корабля "Союз МС-18", включен Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Это первый случай, когда в космос может отправиться экипаж из трех Сергеев.
В соответствии с действующим контрактом, последний американский астронавт должен полететь на МКС на корабле "Союз" весной 2020 года. Им должен стать Кристофер Кэссиди. Однако, как сообщил ранее РИА Новости один из участников российско-американских переговоров, в случае выполнения просьбы США о предоставлении места в "Союзах", наиболее вероятным кандидатом на третье место в октябре 2020 года является астронавт НАСА Стивен Боуэн. Сейчас он входит в дублирующую команду "Союза МС-16" и проходит необходимые тренировки в российском Центре подготовки космонавтов. Кандидат для полета на "Союзе" в 2021 году еще не определен.
Российские "Союзы" пока остаются единственным транспортным средством, способным доставить человека на МКС, учитывая, что в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от компании Boeing. Сейчас они проходят этап испытаний.
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РИА НаукаДжим БрайденстайнСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАРоссияСША
Популярные комментарии
Пусть дома сидят,на санкциях.
19 ноября, 08:02
с старый прапор
10050004
Пусть америкосы китайцев попросят. А вообще у них технологии должны же остаться. Они, ЯКОБЫ, на луну летали. Так в чем же дело? Осталось в цех рабочих набрать и по готовым лекалам себе ракету состряпать.
19 ноября, 08:40
Павел Герасимов
1990003
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