Страховщики сообщили, сколько ДТП в России оформляется по европротоколу

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Водители в РФ предпочитают оформлять ДТП по европротоколу, то есть без вызова сотрудников Водители в РФ предпочитают оформлять ДТП по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД , примерно в 40-50% случаев, рассказали страховщики, опрошенные РИА Новости.

Европротокол - упрощенный способ зафиксировать аварию, чтобы потом обратиться к страховщику ОСАГО за выплатой. Воспользоваться им можно, если выполнены несколько условий: в аварию попало только два авто, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, нет пострадавших, не был нанесен вред никакому другому имуществу. Для фиксации обстоятельств ДТП Российский союз автостраховщиков (РСА) создал приложение "ДТП.Европротокол". А с 1 ноября в пилотном режиме заработало еще одно приложение - "Помощник ОСАГО", с помощью которого можно не только зафиксировать аварию на фото, но и оформить электронное извещение.

Водители по всей стране с 1 октября могут получить максимально возможную выплату по ОСАГО - 400 тысяч рублей, оформив ДТП по европротоколу. Ранее на такие выплаты при оформлении европротокола могли рассчитывать только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. В остальных регионах выплаты по европротоколу ограничивались суммой 100 тысяч рублей, и при ущербе свыше этого приходилось вызывать полицию.

Согласно данным опрошенных страховщиков за первые 9 месяцев 2019 года, водители пользуются европротоколом в 37-50% случаев, и эта цифра стабильно растет. Так, например, по статистике "РЕСО-Гарантии", оформления без участия сотрудников ГИБДД за 9 месяцев 2016 года составили 30%, 2017 года - 32%, 2018 года - 40%, а за 9 месяцев 2019 - уже 49%. По данным "АльфаСтрахования", доля европротокола за рассматриваемый период превысила 37% против почти 30% годом ранее.

Самые активные регионы

В топе "АльфаСтрахования" по популярности европротокола оказались Белгородская, Сахалинская и Липецкая области. По подсчетам компании за январь-сентябрь, водители Белгородской области обходились без вызова ГИБДД в 61% случаев, Сахалинской - в 54,9%, а Липецкой - в 51%.

В компании ВСК половина случаев оформляется европротоколом, но региональные различия заметны, рассказал агентству старший вице-президент, руководитель центра урегулирования претензий Олег Шумилин. "Например, в Якутии, Пензенской, Магаданской, Орловкой областях, Приморском крае доля оформления европротоколом более 60%, а в Краснодарском крае, Татарстане - порядка 20%. Москва - 50%, Санкт-Петербург и Ленинградская область - 37%", - уточнил он.

Заметна и разница между двумя столицами. Московские клиенты компании "Согласие" предпочитают решать вопросы на дороге между собой чаще, чем в Санкт-Петербурге, - в 38% случаев. В Петербурге этот показатель меньше, хоть и немного вырос - с 32% до 33%.

Некоторые регионы почти что ставят рекорды. "Наиболее часто процедура используется в регионах Дальневосточного ФО, отдельных регионах Урала и Черноземья - в Свердловской области, к примеру, средняя доля убытков достигает 70%. Также высокая доля случаев по европротоколу наблюдается в регионах Южного ФО - в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии", - говорит руководитель дирекции розничного страхования СПАО "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

Спрос на безлимит

Пока что страховщики не заметили активного роста оформлений по европротоколу после повышения лимита выплат по всей стране, либо фиксируют небольшое увеличение. "Анализ портфеля по ОСАГО показал, что в октябре 2019 года количество заявленных убытков по европротоколу увеличилось на 5% по отношению к предыдущему месяцу", - поделился, в частности, Княгиничев.

"Думаю, что необходимо больше времени для оценки влияния нововведений, а также формирование навыков оформления у автомобилистов", - считает Шумилин из ВСК.