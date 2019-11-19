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РИА Новости

Исследование выявило, сколько россиян пользуются программами лояльности

03:30 19.11.2019 (обновлено: 03:34 19.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкидки в торговом центре
Скидки в торговом центре
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Скидки в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большинство россиян ищут скидки и активно участвуют в программах лояльности розничных сетей, при этом такими программами совсем не пользуются всего 9% потребителей, показало исследование Райффайзенбанка, которые имеется в распоряжении РИА Новости.
Кредитная организация провела опрос более 1,2 тысячи своих клиентов из городов с населением от 100 тысяч человек.
"Большинство россиян участвуют в программах лояльности розничных сетей: 81% пользуется программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви", - посчитали авторы исследования.
Кроме перечисленных, в пятерку наиболее популярных категорий товаров и услуг, которые покупатели предпочитают приобретать со скидками, вошли товары по дому и техника (31%), товары для детей (26%) и товары и услуги в категории "красота" (24%). При этом всего 9% отечественных потребителей совсем не участвуют в программах лояльности, выяснили аналитики.
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В целом, россияне рационально подходят к покупкам, отметила руководитель программы "Скидки для вас" Райффайзенбанка Анна Вигер. Если речь идет о товарах повседневного спроса, то 41% опрошенных изучает основные параметры товара, 39% совершают покупки быстро, вероятно, ориентируясь на бренд. "Анализируя транзакционное поведение, мы видим, что клиентам интересы не только крупные сети, но и нишевые сервисы и продукты", - добавила Вигер.
Вместе с тем, при покупке бытовой техники подавляющее большинство (81%) тщательно изучает информацию о товаре. Еще более ответственно подходят к оформлению финансовых продуктов — здесь всю возможную информацию изучают 93% опрошенных. Покупка подарков для большинства — тоже продуманный выбор — 73% респондентов заявили, что покупают их заранее.
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РайффайзенбанкМоскваРоссияОбщество
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