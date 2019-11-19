Исследование выявило, сколько россиян пользуются программами лояльности

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большинство россиян ищут скидки и активно участвуют в программах лояльности розничных сетей, при этом такими программами совсем не пользуются всего 9% потребителей, показало исследование Большинство россиян ищут скидки и активно участвуют в программах лояльности розничных сетей, при этом такими программами совсем не пользуются всего 9% потребителей, показало исследование Райффайзенбанка , которые имеется в распоряжении РИА Новости.

Кредитная организация провела опрос более 1,2 тысячи своих клиентов из городов с населением от 100 тысяч человек.

"Большинство россиян участвуют в программах лояльности розничных сетей: 81% пользуется программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви", - посчитали авторы исследования.

Кроме перечисленных, в пятерку наиболее популярных категорий товаров и услуг, которые покупатели предпочитают приобретать со скидками, вошли товары по дому и техника (31%), товары для детей (26%) и товары и услуги в категории "красота" (24%). При этом всего 9% отечественных потребителей совсем не участвуют в программах лояльности, выяснили аналитики.

В целом, россияне рационально подходят к покупкам, отметила руководитель программы "Скидки для вас" Райффайзенбанка Анна Вигер. Если речь идет о товарах повседневного спроса, то 41% опрошенных изучает основные параметры товара, 39% совершают покупки быстро, вероятно, ориентируясь на бренд. "Анализируя транзакционное поведение, мы видим, что клиентам интересы не только крупные сети, но и нишевые сервисы и продукты", - добавила Вигер.