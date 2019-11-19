Стать блондинкой и не облысеть. Чем опасны краски для волос

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Попадание краски для волос на кожу головы может привести к развитию негативных эффектов от скрытой аллергии. В результате можно получить отек головы, гноение кожи и потерю волосяного покрова вместе со скальпом, рассказала врач-трихолог и вице президент Евразийской Трихологической ассоциации Ольга Кохас. В интервью радио Попадание краски для волос на кожу головы может привести к развитию негативных эффектов от скрытой аллергии. В результате можно получить отек головы, гноение кожи и потерю волосяного покрова вместе со скальпом, рассказала врач-трихолог и вице президент Евразийской Трихологической ассоциации Ольга Кохас. В интервью радио Sputnik она уточнила, что такое случается крайне редко, но лучше подстраховаться.

"Если краски попадут на кожу головы, то мы не можем предотвратить аллергическую реакцию. Например, у человека происходит падение иммунной системы, хотя он никогда не наблюдал за собой никаких аллергических реакций, но как-то организм так сработал. Были такие случаи и в моей практике. Доходило вплоть до того, что происходил жуткий отек и потом гноение кожи головы, вплоть до потери не просто волос, но и скальпа", — рассказала врач-трихолог.

Такие случаи происходят "один на миллион", рассказала Ольга Кохас. По ее словам, есть простые правила, которые позволят сохранить волосы. При покупке краски в магазине и самостоятельном окрашивании нужно брать проверенные марки. Новинки – это хорошо, но лучше подождать отзывов других клиентов, чем экспериментировать на себе.

Если вы воспользовались услугами салона красоты, проверьте, чтобы на волосы наносили одно конкретное средство, а не смесь из неизвестных компонентов. Так и цвет получится лучше, и вы избежите возможной интоксикации из-за обилия химических соединений.

Однако самый надежный способ избежать скрытой аллергии на краску для волос – это проверить средство до использования. Как именно, объяснила радио Sputnik врач Ольга Кохас.