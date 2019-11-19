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РИА Новости

Бабушка вернувшихся из Ирака детей россиян надеется узнать их по глазам

03:01 19.11.2019 (обновлено: 08:32 19.11.2019)
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© РИА Новости / Питалев ИльяСамолет МЧС России
Самолет МЧС России
© РИА Новости / Питалев Илья
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Родственники детей, которые вернулись спецрейсом МЧС России из Багдада в Москву, встречали их в Национальном медицинском исследовательском Центре здоровья детей, куда всех привезенных ребят отправили на медобследование, передает корреспондент РИА Новости.
Спецрейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ* . Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет. МИД РФ сообщил, что продолжит поиск и идентификацию российских детей, которые могут находиться на территории Ирака.
"Жду внуков: два мальчика, две девочки. Один потерян. Одного - да (видели - ред.), остальных - нет. Бог даст - узнаем. Наверное, по глазам. Все равно инстинкт, что-то нам поможет их узнать. Мы надеялись, что они живые, и они живы", - сказала журналистам Нажия Измайлова, которая приехала за своими внуками из Городищенского района, расположенного в ста километрах от Пензенской области.
Нажия рассказала, что всего ей известно о пяти внуках, которые выросли в Ираке. Четыре из них вернулись сегодняшним рейсом, а пятого еще не нашли. Ее дочь переехала в Ирак в возрасте 27 лет в 2004 году с одним ребенком, когда было "тихое, мирное время". Сейчас ребенку восемь лет. Только его, как Нажия признается, она и помнит. Остальные три ребенка родились в Ираке: им, по словам женщины, шесть лет, три года и 1,7 месяца, их троих она никогда не видела.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
30 октября, 14:15
Кузнецова рассказала, что мешает возвращению российских детей из Ирака
"В школу, кого-то в садик отдадим. Сделаем все, что в наших силах. Все отдадим им. Хотя я уже богатая бабушка. У меня еще есть пять внуков, которые в Пензе: мои внуки отличники, они очень хорошие, очень примерные ученики. Я надеюсь, что дети, внуки - все равно друг друга поймем, поддержим... Все для них готово - теплый дом, теплая постель, наша любовь", - сказала бабушка.
Отец детей, по ее словам, был родом из Ирака, а мама - ее дочка - в настоящий момент находится в тюрьме Багдада за нелегальное пересечение границы. "В последний раз мы (с дочерью - ред.) виделись в консульстве больше года назад, и на разговор нам дали не дольше двух минут, с тех пор никаких сведений не получали", - добавила женщина.
Нажия рассказала, что также надеется на возвращение своей дочки и других россиян, находящихся в заключении в Ираке. Нужно, чтобы они смогли и дальше воспитывать своих детей, считает женщина.
"Очень долгожданная встреча. Ждали мы их (детей - ред.) уже долго, уже два года. Очень долго ждали. Год только собирали документы... Спасибо всем огромное спасибо. Я буду стараться воспитывать (детей - ред.), свою любовь давать", - говорит Нажия.
* запрещенная в России террористическая организация.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
01:24Война в Сирии
Кузнецова сообщила, сколько еще российских детей может находиться в Сирии
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Исламское государствоМИД РФМЧС РФМоскваРоссияВ мире
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