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РИА Новости

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии, пишут СМИ

03:00 19.11.2019 (обновлено: 10:26 19.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что актер вызвал скорую после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.
Соломин в 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и сразу вошел в труппу Малого театра. В 1988-м он стал его художественным руководителем.
В кино дебютировал в 1960 году, сыграв в ленте "Бессонная ночь", однако настоящую известность Соломину принесла роль Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства".
Также в его фильмографии оскароносный "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить", "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и многие другие картины.
© Фото : Служба Внешней Разведки РФЮрий Соломин
Юрий Соломин
© Фото : Служба Внешней Разведки РФ
Юрий Соломин
374261435
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КультураЮрий СоломинРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Дай Бог здоровья,Быстрейшего выздоровления.
19 ноября, 06:38
Андрей Лыков
1910001
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