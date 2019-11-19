Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии, пишут СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Народного артиста СССР . Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал РЕН ТВ

Отмечается, что актер вызвал скорую после того, как несколько дней провел дома с высокой температурой.

Соломин в 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина и сразу вошел в труппу Малого театра. В 1988-м он стал его художественным руководителем.

В кино дебютировал в 1960 году, сыграв в ленте "Бессонная ночь", однако настоящую известность Соломину принесла роль Павла Кольцова в фильме "Адъютант его превосходительства".

Также в его фильмографии оскароносный "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить", "Обыкновенное чудо", "Хождение по мукам" и многие другие картины.