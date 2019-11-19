Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу

"Насколько эта информация (о предстоящем выходе из договора – ред.) соответствует действительности, сказать трудно. Пока практических шагов в направлении выхода США не предпринимали", - сказал Ульянов.

"Отсюда и возникает ощущение, что любое из остающихся соглашений в области контроля над вооружениями может в одночасье стать жертвой импульсивных действий США", - добавил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков ранее заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.