Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T03:03+0300
https://ria.ru/20191119/1561100155.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151118/85/1511188510_0:106:2769:1664_1036x0_80_0_0_7c9d4cc9805c097b95658ce9cb278c7c.jpg
РИА Новости

Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред

02:36 19.11.2019 (обновлено: 03:03 19.11.2019)
522
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
ООН, 19 ноя - РИА Новости. Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
"Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению", - сказал Ульянов.
"Великобритания и Франция в свое время предприняли определенные односторонние сокращения, но на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются", - подчеркнул он.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
15 ноября, 13:58
Нарышкин считает, что СНВ-3 повторит судьбу ДРСМД
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
711205
Обсудить 1
Владимир ЕрмаковМихаил Ульянов (дипломат)Дональд ТрампМИД РФООНСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Дипломат сообщил, когда может пройти встреча политдиректоров по СВПД
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ
Здание Верховной Рады Украины
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
Испытательный запуск ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, Калифорния
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
В ООП раскритиковали заявления Помпео о еврейских поселениях
Табличка на туалет
Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей "Союз"
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем режиме
Еврейское поселение в долине Шило на Западном берегу реки Иордан
Египет считает незаконными израильские поселения на западном берегу Иордана
Газовое хранилище под Львовом, Украина
В Минэнерго Украины отвергло предложение "Газпрома" по транзиту
Главы европейской дипломатии Федерика Могерини
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Габриэль прокомментировал позицию США по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния