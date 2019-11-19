Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред

ООН, 19 ноя - РИА Новости. Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
"Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению", - сказал Ульянов.
"Великобритания и Франция в свое время предприняли определенные односторонние сокращения, но на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются", - подчеркнул он.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.