Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред

"Насколько я знаю, ни Китай, ни Франция, ни Великобритания не считают возможным подключаться к реальным многосторонним усилиям по ядерному разоружению", - сказал Ульянов.

"Великобритания и Франция в свое время предприняли определенные односторонние сокращения, но на договорной основе продолжать этот процесс они вовсе не собираются", - подчеркнул он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.