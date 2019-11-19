В Кремлевском дворце группа Стаса Намина "Цветы" отметит 50-летие концертом

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Легендарная советская рок-группа Легендарная советская рок-группа Стаса Намина "Цветы" отметит 50-летний юбилей концертом с участием звезд-шоу бизнеса в Кремлевском дворце во вторник, сообщила пресс-служба мероприятия.

"На концерте в Кремле мы, конечно, сыграем все наши известные хиты и лучшие из новых песен. У нас за полвека появилось около 20 песен, которые по сей день знает наизусть и поет вся страна: "Звездочка моя ясная", "Честно говоря", "Колыбельная", "Старый рояль", "Рано прощаться", "Летний вечер", "Юрмала", "После дождя", "Богатырская сила", "Ностальгия по настоящему", "Мы желаем счастья вам". Это лишь некоторые из них, а есть еще и современные, которые, может, не так широко известны, но на концертах публика их тоже поет: "Распахни окно в любовь", "Свет и радость" и другие", - цитирует пресс-служба основателя коллектива Намина.

Кроме самой группы, в концерте примут участие группа "Чайф", музыканты Гарик Сукачев, Жанна Агузарова, Сергей Мазаев, Дмитрий Ревякин ("Калинов мост"), лидер группы "Воскресение" Алексей Романов.

"К нам придут гости, наши друзья, великолепные музыканты – и те, кто в конце восьмидесятых "встал на ноги" в нашем центре, и наши друзья из Америки. И вообще концерт, как мне кажется, будет очень интересным, теплым и домашним, несмотря на пафос зала. Аранжировки будут легкие и даже камерные, а все песни – и старые, и новые – мы будем петь вместе со зрителями", - отметил Намин.

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