В Театре Российской армии пройдет фестиваль "Звездная маска"

МОСКВА, 19 ноя – РИА новости. Пятый фестиваль военных драматических театров "Звездная маска" пройдет на сцене Театра Российской армии с 19 по 25 ноября, сообщили в пресс-службе форума.
Участниками фестиваля станут театр Северного Флота из Мурманска со спектаклем "Туман над заливом" по пьесе Штока, театр им. Вишневского Балтийского флота из Кронштадта в постановкой "Счастье мое" Червинского, театр им. Лавренева Черноморского флота из Севастополя со спектаклем "Под холщовыми небесами" Аверченко и Черного, театр Восточного военного округа из Уссурийска с постановкой "Жар-птица" Колкера, театр Тихоокеанского флота из Владивостока с постановкой "Любовь людей" Богословского.
В рамках фестиваля пройдут обсуждения после просмотра спектакля, будут работать актерские клубы театров-участников, состоятся показы эскизов спектаклей по пьесам молодых авторов проекта "Мастерская молодой драматургии и режиссуры", а также художественный руководитель Театра Армии, народный артист России Борис Морозов даст мастер-класс.
Откроется фестиваль премьерой театра Армии "Барабанщица" в постановке Бориса Морозова по пьесе Афанасия Салынского. Театр посвящает спектакль, рассказывающий о подвиге советских разведчиков во время ВОВ, 75-летию Победы.
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Этот спектакль ранее уже шел на сцене театра Армии с большим успехом и был показан более 700 раз. В главной роли девушки-подпольщицы, выполняющей спецзадание в тылу врага, выступали такие известные актрисы, как Людмила Фетисова, Людмила Касаткина, Нина Сазонова и Алина Покровская. Сейчас роль Нилы Снижко исполнят две актрисы - Ольга Герасимова и Мария Белоненко.