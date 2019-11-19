В Театре Российской армии пройдет фестиваль "Звездная маска"

В рамках фестиваля пройдут обсуждения после просмотра спектакля, будут работать актерские клубы театров-участников, состоятся показы эскизов спектаклей по пьесам молодых авторов проекта "Мастерская молодой драматургии и режиссуры", а также художественный руководитель Театра Армии, народный артист России Борис Морозов даст мастер-класс.

Откроется фестиваль премьерой театра Армии "Барабанщица" в постановке Бориса Морозова по пьесе Афанасия Салынского. Театр посвящает спектакль, рассказывающий о подвиге советских разведчиков во время ВОВ, 75-летию Победы.

Этот спектакль ранее уже шел на сцене театра Армии с большим успехом и был показан более 700 раз. В главной роли девушки-подпольщицы, выполняющей спецзадание в тылу врага, выступали такие известные актрисы, как Людмила Фетисова, Людмила Касаткина, Нина Сазонова и Алина Покровская. Сейчас роль Нилы Снижко исполнят две актрисы - Ольга Герасимова и Мария Белоненко.