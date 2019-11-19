Госдума обсудит проект о штрафах за отказ от локализации данных россиян

Ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок, в частности предлагается снизить размер штрафов: при первом нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей (в законопроекте, принятом в первом чтении, - от 200 до 500 тысяч), для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей (ранее - от 2 до 6 миллионов рублей). Кроме того, за повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч (в первой чтении - до 1 миллиона рублей), для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.