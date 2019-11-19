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РИА Новости

Египет считает незаконными израильские поселения на западном берегу Иордана

02:00 19.11.2019
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© AFP 2019 / Thomas Coex Еврейское поселение в долине Шило на Западном берегу реки Иордан
Еврейское поселение в долине Шило на Западном берегу реки Иордан
© AFP 2019 / Thomas Coex
Еврейское поселение в долине Шило на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
В Египте
КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Египет считает израильские поселения на палестинских территориях незаконными и противоречащими международному праву, говорится в заявлении официального представителя египетского МИД Ахмеда Хафеза.
"Официальный представитель МИД подтвердил позицию Египта относительно соблюдения решений ООН в том, что касается статуса израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которые являются незаконными и противоречащими международному праву", - говорится в документе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
В то же время Европейский союз заявил о неизменности позиции в отношении поселенческой политики Израиля и назвал ее незаконной и не соответствующей нормам международного права.
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Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
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Майк ПомпеоИорданООНВосточный ИерусалимСШАИзраильВ мире
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