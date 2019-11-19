Египет считает незаконными израильские поселения на западном берегу Иордана

КАИР, 19 ноя - РИА Новости. Египет считает израильские поселения на палестинских территориях незаконными и противоречащими международному праву, говорится в заявлении официального представителя египетского МИД Ахмеда Хафеза.

"Официальный представитель МИД подтвердил позицию Египта относительно соблюдения решений ООН в том, что касается статуса израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, которые являются незаконными и противоречащими международному праву", - говорится в документе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.

В то же время Европейский союз заявил о неизменности позиции в отношении поселенческой политики Израиля и назвал ее незаконной и не соответствующей нормам международного права.