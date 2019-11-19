Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Здоровью всех 32 детей-россиян, которые вернулись на родину в понедельник из Здоровью всех 32 детей-россиян, которые вернулись на родину в понедельник из Ирака , ничего не угрожает, заявил журналистам врач Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей.

"Вы знаете, дети приехали в надлежащем для себя виде, достаточно здоровые, на первый взгляд. Два-три человека лихорадящих, но это чаще всего связано с переездом. Других признаков каких-то тяжелых заболеваний, угрожающих жизни, мы не увидели", - сказал врач.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что перелет дети перенесли хорошо, старшие вели себя очень спокойно.

"Спокойно себя ведут, они молчаливые - вот этот факт я заметила с самого начала, очень молчаливые дети. Они просто идут, куда их ведут, послушно, молчаливо, спокойно реагируют на все, что происходит. Ну, малыши плакали, конечно. Качали-качали их, один до сих пор спит",- сказала Кузнецова.

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.