Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T12:37+0300
https://ria.ru/20191119/1561099641.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156110/66/1561106658_0:479:960:1019_1036x0_80_0_0_9ca9095a8c6476b42b19cc16b7b2be88.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о здоровье российских детей, вернувшихся из Ирака

01:47 19.11.2019 (обновлено: 12:37 19.11.2019)
244
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
 Рейс с 32 российскими детьми из Ирака
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Здоровью всех 32 детей-россиян, которые вернулись на родину в понедельник из Ирака, ничего не угрожает, заявил журналистам врач Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей.
"Вы знаете, дети приехали в надлежащем для себя виде, достаточно здоровые, на первый взгляд. Два-три человека лихорадящих, но это чаще всего связано с переездом. Других признаков каких-то тяжелых заболеваний, угрожающих жизни, мы не увидели", - сказал врач.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что перелет дети перенесли хорошо, старшие вели себя очень спокойно.
"Спокойно себя ведут, они молчаливые - вот этот факт я заметила с самого начала, очень молчаливые дети. Они просто идут, куда их ведут, послушно, молчаливо, спокойно реагируют на все, что происходит. Ну, малыши плакали, конечно. Качали-качали их, один до сих пор спит",- сказала Кузнецова.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
01:24Война в Сирии
Кузнецова сообщила, сколько еще российских детей может находиться в Сирии
Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.
* запрещенная в России террористическая организация.
610101
Обсудить 0
Анна КузнецоваИсламское государствоМЧС РФИракВ мире
Рекомендуем
Самолет МЧС России
Двух эвакуированных из Ирака детей примет семья в Приморье
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова сообщила, сколько еще российских детей может находиться в Сирии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Дети россиян, вернувшиеся из Ирака, будут отправлены в 13 регионов России
Самолет МЧС России
Бабушка вернувшихся из Ирака детей россиян надеется узнать их по глазам
Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
В ООП раскритиковали заявления Помпео о еврейских поселениях
Посольство РФ в Таллине
Российское посольство посоветовало эстонскому депутату "вылезти из танка"
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии, пишут СМИ
Главы европейской дипломатии Федерика Могерини
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер Молдавии отправится с визитом в Москву 20 ноября
Одна из лидеров оппозиционного Народного собрания Грузии Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе рассказала, почему оппозиция провела пикеты возле парламента
Мария Бутина
Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова продолжит работу по поиску детей россиян в Ираке
Табличка на туалет
Во Всемирной туалетной организации сообщили про "кризис" в России
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
Студенты, на которых под Белгородом упала стена, не получили тяжелых травм
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Дипломат сообщил, когда может пройти встреча политдиректоров по СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния