Бурджанадзе прокомментировала возможность диалога с грузинскими властями

"Для того чтобы перейти к столу переговоров, надо серьезно относиться к проблеме и не показывать фокусы. Я много таких фокусов видела и они заканчивались рано или поздно очень плохо для властей. Чтобы мы перешли в зал заседания, необходима реальная политическая воля руководства для изменения выборной системы. То, что сейчас сделала правящая партия "Грузинская мечта", это такой блеф, какой история политической жизни не помнит", - заявила Бурджанадзе.