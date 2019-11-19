Бурджанадзе прокомментировала возможность диалога с грузинскими властями

ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Смысла вести переговоры с властями Грузии нет, если руководство страны не решится перейти на пропорциональную систему выборов, которую требует оппозиция, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.
Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе предложил оппозиции, митингующей в Тбилиси у здания законодательного органа, остановить акции протеста и начать парламентские дебаты.
"Для того чтобы перейти к столу переговоров, надо серьезно относиться к проблеме и не показывать фокусы. Я много таких фокусов видела и они заканчивались рано или поздно очень плохо для властей. Чтобы мы перешли в зал заседания, необходима реальная политическая воля руководства для изменения выборной системы. То, что сейчас сделала правящая партия "Грузинская мечта", это такой блеф, какой история политической жизни не помнит", - заявила Бурджанадзе.