Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-19T01:42+0300
https://ria.ru/20191119/1561099608.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/37947/21/379472183_0:172:2788:1740_1036x0_80_0_0_b9a01a07fc37d528e4f6ee6bd0571370.jpg
РИА Новости

Бурджанадзе прокомментировала возможность диалога с грузинскими властями

01:42 19.11.2019
354
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе
Лидер оппозиционной партии Единая Грузия - демократическое движение Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Смысла вести переговоры с властями Грузии нет, если руководство страны не решится перейти на пропорциональную систему выборов, которую требует оппозиция, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.
Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе предложил оппозиции, митингующей в Тбилиси у здания законодательного органа, остановить акции протеста и начать парламентские дебаты.
"Для того чтобы перейти к столу переговоров, надо серьезно относиться к проблеме и не показывать фокусы. Я много таких фокусов видела и они заканчивались рано или поздно очень плохо для властей. Чтобы мы перешли в зал заседания, необходима реальная политическая воля руководства для изменения выборной системы. То, что сейчас сделала правящая партия "Грузинская мечта", это такой блеф, какой история политической жизни не помнит", - заявила Бурджанадзе.
Одна из лидеров оппозиционного Народного собрания Грузии Нино Бурджанадзе
01:34
Бурджанадзе рассказала, почему оппозиция провела пикеты возле парламента
700003
Обсудить 1
Протесты в ТбилисиНино БурджанадзеТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Одна из лидеров оппозиционного Народного собрания Грузии Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе рассказала, почему оппозиция провела пикеты возле парламента
Главы европейской дипломатии Федерика Могерини
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ, сообщил постпред
Здание нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем режиме
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Украина в НАТО — путь к настоящей войне с Россией, заявил Стивен Коэн
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ надеется, что ситуацию в Грузии удастся разрешить через диалог
Укладка труб газопровода Северный поток - 2
Эксперт оценил заявление экс-главы МИД ФРГ по "Северному потоку — 2"
Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
В ООП раскритиковали заявления Помпео о еврейских поселениях
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
В Минэнерго оценили готовность Украины к отопительному сезону
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
Санкции против России могут оставить астронавтов из США без МКС, пишут СМИ
Иосиф Пригожин
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Мария Бутина
Бывший бойфренд Бутиной признал себя виновным в мошенничестве
Здание Верховной Рады Украины
В Раде назвали условие прекращения войны на Украине
Нино Бурджанадзе
Грузинская оппозиция требует пропорциональных выборов или немецкой модели
Актриса Блейк Лайвли на премьере фильма Век Адалин в Нью-Йорке. 2015 год
Блейк Лайвли нашла способ заинтересовать поклонников своим новым фильмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Зеленский объяснил, почему Тимошенко перешла в оппозицию
13:06В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
13:05Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
13:04Госдума приняла закон о стимулирующих выплатах врачам за выявление рака
13:04Трех эвакуированных из Ирака детей отправят в Свердловскую область
13:03Пропавшую в Москве сотрудницу "Интерфакса" нашли живой
12:56Премьер Польши выступил против нетрадиционных семей
12:54Роухани назвал санкции США ошибкой и нарушением международных норм
12:51Глава МИД Бахрейна обсудит ситуацию в регионе во время визита в Россию
12:50Турция заявила США, что не откажется от С-400
12:50В России до конца недели откроется доступ к образовательному маркетплейсу
12:48Названы самые опасные страны для путешественников
12:48Неверов отметил роль парламентариев стран СНГ в борьбе с искажением истории
12:47Грушко обсудил с французским послом подготовку "нормандского саммита"
12:46Обвинение просит 20 лет колонии для обвиняемой в теракте в метро Петербурга
12:46Премьер Грузии счел разгон спецназом митинга у парламента законным
12:45Минпросвещения призвало педагогов противостоять попыткам исказить историю
12:40Челябинские власти окажут помощь эвакуированным из Ирака детям
12:37В ДНР заявили о расчистке минных полей на участке разведения у Петровского
12:37На заброшенной стройке в Московской области нашли скелет человека
Лента новостейМолния