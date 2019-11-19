Бурджанадзе рассказала, почему оппозиция провела пикеты возле парламента

ТБИЛИСИ, 19 ноя – РИА Новости. Оппозиция Оппозиция Грузии была вынуждена пикетировать здание парламента после того, как руководство нацеленно провалило принятие поправок в конституцию по избирательному процессу и обмануло народ, заявила РИА Новости лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе

Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. В Тбилиси перед зданием парламента начались акции протеста. Против правительства объединились все оппозиционные силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства. Перед зданием парламента в воскресенье прошел многотысячный митинг оппозиционеров, неправительственных и общественных организаций и их сторонников. В понедельник оппозиционеры пикетировали здание парламента в Тбилиси, позже их разогнал спецназ.

"Пикетирование и бойкотирование - это разные формы политической борьбы, и мне очень неприятно, когда прибегают к таким методам... В свою очередь, нужно отдать должное, спецназ выполнил свое дело очень аккуратно и на это раз достаточно высокопрофессионально. Но разве мы должны гордиться тем, что оппозиция не ворвалась в парламент, что спецназ работал правильно и никто не потерял глаз и голову? Разве это наша главная задача? Задача заключается в том, чтобы дело не доходило то пикета и бойкота", - заявила Бурджанадзе.

"Кто виноват в том, что оппозиция начала пикетирование парламента? Ведь никто об этом неделю назад не думал, но руководство не оставило другого выбора. Власти обманули народ, и в ответ митингующие выбрали такую тактику протеста", - добавила она.

По ее словам, у правящих властей, которые считают пикетирование правонарушением, нет никакого морального права говорить о законности и справедливости после того, "как они обманули народ, провалив принятие поправок в конституцию".

По словам политика, представители ее партии не принимали активного участия в пикетировании парламента и митингах, но это не является решающим, так как "у всех своя тактика, главное, что оппозиция объединилась против властей".

"Нам нужны многопартийные выборы, это мой выбор, это выбор моей страны. Нам нужна демократичная страна, где в парламенте будут представлены разные политические силы", - добавила она.

По мнению Бурджанадзе, прогнозировать ситуацию в Грузии сложно, но она уверена в том, что вскоре "Грузинская мечта" и основатель партии Бидзина Иванишвили не будут стоять у власти.

"Я бы хотела надеяться на то, что правительство будет соперничать с собственным народом. Очень сложно в Грузии что-то планировать и прогнозировать. Я начала свой день в обычном режиме, с определенным графиком, а заканчивают совершено в другом формате", - заявила Бурджанадзе РИА Новости.