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РИА Новости

В Балтийском море завершило испытания судно "Адмирал Владимирский"

01:18 19.11.2019
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© Фото : Минобороны РФСудно "Адмирал Владимирский"
Судно Адмирал Владимирский
© Фото : Минобороны РФ
Судно "Адмирал Владимирский". Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" завершило ходовые испытания в Балтийском море, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"Судно "Адмирал Владимирский" прибыло к постоянному месту базирования в город Кронштадт, завершив морской этап ходовых испытаний в Балтийском море после проведенного ремонта на Кронштадтском Морском Заводе", - сказал Дыгало.
По его словам, главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову доложено о результатах испытаний судна и начале активной фазы подготовки к экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию первого кругосветного плавания Ивана Крузенштерна.
Дыгало отметил, что в рамках подготовки экипаж судна провел испытания гидрографического оборудования и двигательной установки, систем связи и навигации.
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"Вопрос подготовки к экспедиции находится на постоянном контроле Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова", - добавил он.
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Николай ЕвменовИгорь ДыгалоАдмирал Владимирский (судно)Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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