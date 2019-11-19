В Балтийском море завершило испытания судно "Адмирал Владимирский"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно " Океанографическое исследовательское судно " Адмирал Владимирский " завершило ходовые испытания в Балтийском море, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало

"Судно "Адмирал Владимирский" прибыло к постоянному месту базирования в город Кронштадт, завершив морской этап ходовых испытаний в Балтийском море после проведенного ремонта на Кронштадтском Морском Заводе", - сказал Дыгало.

По его словам, главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову доложено о результатах испытаний судна и начале активной фазы подготовки к экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию первого кругосветного плавания Ивана Крузенштерна.

Дыгало отметил, что в рамках подготовки экипаж судна провел испытания гидрографического оборудования и двигательной установки, систем связи и навигации.