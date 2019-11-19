Дети россиян, вернувшиеся из Ирака, будут отправлены в 13 регионов России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские дети, которых доставили из Российские дети, которых доставили из Ирака спецбортом МЧС в понедельник в Москву, будут отправлены в 13 российских регионов России к своим родственникам, включая Москву, Ярославль, Пензу и другие регионы, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах ИГ*. Таким образом, на сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.

"Они отправятся в 13 регионов России, уполномоченные по правам ребёнка (в регионах - ред.) не только помогали собирать документы, но и дальше продолжат курировать эту ситуацию: их нужно устраивать в садики, в школы, очень многим малышам понадобятся, возможно, ясли и иная помощь", - сказала Кузнецова журналистам.

Она добавила, что детей ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других регионах РФ. При этом, как отметила омбудсмен, что во всех регионах уже готовы к встрече детей: будет организована необходимая помощь и поддержка.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.